Neu in der Stadt im November

Hafven

Denken und Machen auf einem neuen Level

Seit Ende September gibt es einen neuen Heimathafen für Visionäre. In der Kopernikusstraße 14 befindet sich Hafven, eine Community von Machern, die sich nicht als fertig begreift, sondern weiter entsteht. Bislang eingezogen sind Die Werke – eine offene Werkstatt, in der Tüftler und Bastler sich monatlich treffen, um defekte Geräte zu reparieren und so vor dem Müll zu bewahren, und Edelstall, der in 2011 gegründete erste Coworking-Space der Stadt, der mittlerweile Anlaufstelle für eine ganze Reihe Startups und Ideenhaber geworden ist. Die Idee hinter dem Konzept von Hafven ist, möglichst vielen Menschen den Zugang zu einer Infrastruktur zu verschaffen, die es ihnen erlaubt, spannende Dinge zu tun, ohne an überdimensionalen Kosten oder Bürokratie zu scheitern. Die Macher des Projektes glauben, dass Produktionen nicht mehr zwingend eigene Räumlichkeiten brauchen, sondern sich den Platz einfach mit anderen teilen können. Das siebenköpfige Gründungsteam hat dieses unterstützenswerte Projekt privat finanziert. Hafven ist work in progress – und offen im Hinblick auf seine Räumlichkeiten, die, zugeschnitten auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder, fortlaufend gestaltet werden. Kopernikusstr. 14, 30167 Hannover, www.hafven.de. Foto: Sascha Wolters



Tandem

Hilfreiche Beratung für und von Menschen mit Behinderung

Ein Tandem ist ein Fahrrad für zwei und man muss zusammenarbeiten, um vorwärts zu kommen. In der Beratungsstelle Tandem arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam im Team. Die Berater mit Behinderung spielen dabei eine tragende Rolle: Sie wissen, was es bedeutet, mit einer Behinderung zu leben und können deshalb eine wirklich hilfreiche Beratung auf Augenhöhe anbieten. Das Angebot der inklusiven Beratung richtet sich an Menschen mit Behinderungen, deren Freunde und Familie sowie an alle Interessierten. Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei und bietet Hilfe zu verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens wie z.B. Arbeit oder Geld, bei Ämter- und Behördenangelegenheiten, beim Erstellen und Bearbeiten von Briefen oder auch der Suche nach Selbsthilfegruppen. Die Beratungen finden alle zwei Wochen sowohl in Kirchrode als auch in Vahrenwald statt. Genauere Informationen zu der Beratung sind unter www.mosaik-inklusiv-leben.de erhältlich.

GREENALITY

Grün von Kopf bis Fuß

Größer könnte der Kontrast kaum sein: Gegenüber des irischen Plastikbilligkleidungimperiums in der Osterstraße befindet sich auf nur 145 Quadratmetern eine grüne Oase. Unter dem Namen GREENALITY finden sich hier Bekleidung, Accessoires und Körperpflege. Für Sie und Ihn, von Kopf bis Fuß – alles nachhaltig produziert und fair gehandelt. Bei GREENALITY gibt es bekannte Marken wie Armed Angels oder People Tree, die bekannt für ihre Nachhaltigkeit und gläserne Produktion sind. Aber auch witzige Accessoires wie die Armbanduhren von Kerbholz, die tatsächlich aus Holz sind, findet man hier. Sicher, das Ganze hat auch seinen Preis, aber GREENALITY legt Wert darauf, dass beispielsweise die Näherinnen, die die Produkte fertigen, gerecht bezahlt werden oder dass Bio-Baumwolle verwendet wird. Wer keine Lust hat, in die Innenstadt zu laufen, kann online bestellen. Unter www.greenality.de finden sich neben dem Onlineshop auch Hin- und Nachweise zur ökologischen Herstellung der Produkte. Und wer online kauft, kann dabei sogar noch Gutes tun: Jeder volle Euro wird mit einem „Seed“ belohnt, einer Art Treuepunkt. Dieser hat den Gegenwert von 10 Cent. Ab 200 Seeds kann man sich die Punkte entweder auf den nächsten Einkauf anrechnen lassen, oder einer Organisation zum Schutz der Orang Utans spenden. Osterstraße 1, 30159 Hannover, Mo. bis Fr. 11-19.30 Uhr, Sa. 10-19 Uhr, www.greenality.de.

Interkulturelles Mitmach-Magazin vom Cameo-Kollektiv

Über Flüchtlinge wird viel berichtet. Doch das Cameo Kollektiv e.V. will nicht über sie berichten, sondern mit ihnen in Dialog treten. Deshalb sitzen seit September Hannoveraner mit und ohne Flucht- oder Migrationsgeschichte für vier Monate in einer interkulturellen Redaktion und erstellen gemeinsam eine professionelle Publikation zum Thema „Ankommen“. In dem Mitmach-Magazin, an dem jeder teilnehmen kann, sollen sowohl journalistische als auch künstlerische Inhalte Platz finden. Das Projekt wird von regionalen Institutionen gefördert und kooperiert mit lokalen Partnern vor Ort. Die Redaktionsräume sind während des gesamten Projektzeitraums von Montag bis Freitag, 10 bis 22 Uhr geöffnet. Innerhalb der Öffnungszeiten wird es auch öffentliche Redaktionssitzungen geben, um gemeinsam über mögliche Inhalte zu diskutieren. Außerdem werden in regelmäßigen Abständen Experten eingeladen, die über Themen wie Journalismus, Magazine oder Integration referieren. Steintorfeldstraße 3, 30169 Hannover, www.cameo-kollektiv.de.