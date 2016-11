Ein letztes Wort im Dezember …

Herr Weil, Donald Trump ist zum Präsidenten gewählt worden. Mich hat das ehrlich gesagt gar nicht so sehr überrascht. Sie?

Mich hat das natürlich überrascht. Nicht nur, weil ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht hätte, sondern weil nun wirklich alle Prognosen das Gegenteil vorausgesagt haben. Da erkennt man die Grenzen der Demoskopie. Aber am Ende gab es eine klare Entscheidung für Trump. Hillary Clinton hat mehr Stimmen geholt, doch die Entscheidungsfindung läuft über Wahlmänner und insofern ist das Ergebnis leider sehr eindeutig.

Michael Moore hatte vor einigen Monaten einen Artikel in der ZEIT, in dem er genau dieses Ergebnis vorausgesagt und eindringlich gewarnt hat. Niemand hat ihm das so wirklich glauben wollen. Und jetzt ist es doch passiert.

Ja, es gibt durchaus Erklärungen. Ich empfehle dazu auch die Lektüre von „Die Abwicklung“ von George Packer. Packer ist ein Journalist beim New Yorker, der in diesem Buch die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft in den letzten 30 Jahren nachgezeichnet hat anhand von einzelnen Lebenswegen. Er beschreibt, dass die amerikanische Mittelschicht in den letzten Jahrzehnten durch härteste Krisen geschickt wurde. Und dass sie nun ganz am Ende im Grunde an nichts mehr glaubt. Das macht anfällig für Populismus der Marke Trump.

Trump hat vielfach gelogen im Wahlkampf, es gab all die Skandale, und all das hat ihm letztlich nichts anhaben können. In Deutschland unvorstellbar, oder?

Ja, das liegt quer zu allem, was wir uns in Deutschland vorstellen können. Auch diesen Effekt kann ich mir nur mit einer fundamentalen Ablehnung des Washingtoner Establishments erklären. Ich nehme an, dass das im Vorfeld hoffnungslos unterschätzt worden ist.

War es ein Fehler der Demokraten, Hillary Clinton zu nominieren, die ja sehr offensichtlich ein Teil dieses Establishments ist?

Das weiß ich nicht. Aber es ist schon so, dass es gerade in Teilen der amerikanischen Mittelschicht große Vorbehalte gegen die politischen Akteure in Washington gibt. Auch das kann man in dem erwähnten Buch nachlesen und dann teilweise auch nachvollziehen. Und es ist ganz sicher so, dass Hillary Clinton auch persönlich für eine Verbindung zwischen der Politik in Washington und der Wallstreet steht.

Wäre es klüger gewesen, Bernie Sanders ins Rennen zu schicken?

Das kann man kaum beantworten. Hinterher ist man ja immer schlauer. Aber eines finde ich wirklich bemerkenswert: Es scheint zwar absurd, aber im Kern hat Trump durchaus von einer antikapitalistischen Haltung profitiert – insbesondere von der Ablehnung der großen Finanzindustrie in den USA. Und an dieser Stelle haben sowohl die Anhänger von Sanders als auch die von Trump ähnliche Motive. Das hat natürlich völlig unterschiedliche Ausprägungen in den beiden Lagern und ich will keinesfalls Trump und Sanders über einen Kamm scheren. Sanders wäre in Deutschland wahrscheinlich ein linker Sozialdemokrat, Trump wohl eher bei der AFD. Aber es zeigt unter Strich schon, dass an dieser Stelle ein Nerv offen liegt, den beide getroffen haben. Davon hat am Ende dann allerdings nur Trump profitiert.

Wir haben Trump, wir haben in Europa den Brexit, womit auch niemand wirklich gerechnet hatte, die Populisten sind offensichtlich auf dem Vormarsch. Was sind die Lehren daraus?

Wir haben es momentan tatsächlich mit einer weltweiten Welle von Rechtspopulismus zu tun, auch und vor allem in Europa. In Deutschland haben wir mit der AfD ein im Vergleich eher noch kleines Problem. Aber in Polen beispielsweise gibt es eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und wir wissen nicht, was die nächsten Wahlen in Frankreich bringen werden. Wilders steht in den Niederlanden in den Umfragen sehr gut da. Diese Liste ließe sich fortschreiben. Es gibt nach wie vor keine wirklich überzeugende Antwort der politischen Linken in Deutschland und Europa auf diese Welle des Rechtspopulismus. Ein Teil dieser Antwort aber muss eine wirklich profilierte soziale Politik sein.

Die Rechtspopulisten gratulieren sich, man reicht sich die Hand, es scheint mir, dass sich in diesem Lager momentan alle so ein bisschen zunicken. Während der Schulterschluss der Linken in Europa auf sich warten lässt. Woran liegt das?

Vielleicht daran, dass die handelnden Akteure momentan alle Hände voll damit zu tun haben, die anstehenden Probleme zu lösen. Stichwort Krise der Europäischen Union, Sichtwort Zuwanderung, Stichwort unterschiedliche Teilhabechancen. Und auch diese Liste ließe sich fortschreiben. Und manchmal wird dann vielleicht der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Und der Wald ‚Europa‘ ist sehr viel wert. Darüber müsste viel mehr geredet werden, als nur über die einzelnen Bäume.

In Deutschland haben wir die AfD. Und ich sehe durchaus einige Parallelen zu Amerika. Das Parteiprogramm spielt kaum noch eine Rolle, bei der AfD gibt es beispielsweise ganz klare, neoliberale Anteile, die Partei steht also nicht unbedingt für eine sozialere Politik. Trotzdem meinen viele Wähler, dass diese Partei ihre Interessen vertritt.

Ich bin gar nicht so überzeugt, ob die Wähler der AfD das wirklich glauben. Wir wissen aus sehr vielen Umfragen, dass die allermeisten Wähler der AfD nicht davon ausgehen, dass diese Partei irgendein Problem lösen könnte. Das Votum für die AfD ist oft eher gemeint als ein deutlicher Tritt in das Hinterteil der etablierten Parteien. Dieser Tritt ist inzwischen sicherlich angekommen.

Trotzdem fehlt mir bei den etablierten Parteien momentan das Profil, der klare Weg, den man Parteien wie der AfD entgegensetzt. Das fehlt mir auch bei der SPD. Eine klare Definition der Leitplanken, eine klare Vorstellung für unsere Gesellschaft, das bringt die SPD nicht nach draußen, das bleibt für viele, auch für mich, sehr diffus.

Es ist der SPD auf Bundesebene in letzter Zeit nicht genug gelungen, klar zu machen, was uns besonders wichtig ist. Es geht um klare Ziele und eine klare Haltung. Die hat sich zum Beispiel beim Mindestlohn gezeigt. Dahinter steht die Grundhaltung, dass Arbeit anständig bezahlt werden muss. Oder nehmen Sie die Rente nach 45 Versicherungsjahren. Die SPD möchte damit erreichen, dass Leute, die hart gearbeitet haben, keine Rentenabschläge befürchten müssen. Oder nehmen Sie die Abschaffung der Studiengebühren in Niedersachsen. Das ist ein ganz klares Statement für kostenfreie Bildung. Jetzt muss es aber darum gehen, die nächsten Etappen auf der Bundesebene klar zu benennen und uns auf Kernthemen zu konzentrieren. Nehmen Sie beispielsweise den Pflegenotstand. Dieser Bereich schreit geradezu nach einer sozialdemokratischen Antwort. Für mich liegen auch die weitern Kernthemen klar auf der Hand: Wir brauchen eine wirklich profilierte soziale Politik. Ausgrenzung und Abgrenzung sind keine guten Rezepte für Deutschland, wir müssen für das genaue Gegenteil eintreten, für eine offene, ausgleuchtende und gerechte Gesellschaft. Und die SPD muss für einen starken Staat stehen. Nicht für einen autoritären Staat, aber für einen Staat, der handlungsfähig ist und erkennbar seine Aufgaben gut löst. Im Herbst 2015 haben viele Menschen in Deutschland zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass der Staat überfordert war. Das hat das Vertrauen bei vielen Leuten schwer ramponiert. So etwas darf nicht wieder passieren.

Interview: Lars Kompa

Foto: Anke Wittkopp