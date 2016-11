„Falls jemand noch eine Frage hat“ – Eine Werkschau von EX+ im TAK

Das hannoversche Künstlerduo EX+, alias Iris Schmitt und Nils Schumacher, ist nicht nur als krachige Bluespunk-/Garage-Band bekannt, sondern steht auch für Malerei, Fotografie und Performance. Eine umfangreiche Werkschau mit dem Titel „Falls noch jemand Fragen hat“ ist aktuell im Theater am Küchengarten (TAK) zu erleben.

Hier trifft farbenfroher Realismuskitsch auf Pappe, kriegt ein wild gewordener Pavian eins auf die Nase collagiert, während die 49-teilige Serie „Ingrid auf Pappe“ von Nils Schumacher zwischen Ironie und schwarzem Humor munter drauflos dekonstruiert. Insgesamt 39 Exponate zwischen malerischem Trash, gekonnten Zeichnungen und minimalen Collagen passen bestens zum laufenden Kabarettprogramm des TAK, denn auch in den Arbeiten von EX+ wird um die Ecke gedacht und gleichzeitig nichts dem Zufall überlassen. Fragt man sich doch bei der Malerei „Ghost Rider“: Spielt das Skelett nun Schlagzeug oder fährt es Motorrad? Und warum bloß hat in der Beatles-Collage „I Want To Hold Your Hand“ Ringo als einziger der Fab Four Farbe im Gesicht? Wer diesen Fragen im Kontext dieser sehenswerten Präsentation auf den Grund gehen möchte, dem sei ein Besuch der EX+-Ausstellung, die noch bis zum 10. Januar 2017 zu sehen ist, empfohlen.

Werkschau „Falls jemand noch eine Frage hat“

(Malerei/ Zeichnung/Collage)

Theater am Küchengarten (TAK)

Küchengarten 3-5, 30449 Hannover

Öffnungszeiten: Mo-Sa, 14- 19 Uhr

Mehr Infos zum Künstlerduo EX+: exhochplus.jimdo.com