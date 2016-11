Kalender, Kalender, Kalender!

Stadtteilkalender Kleefeld / Heideviertel 2017 & Lindenkalender 2017

Neue Kalender aus Hannover erfreuen sich großer Beliebheit. Also, schnell zugreifen, bevor die guten Stücke ausverkauft sind.

Der Unternehmerverband Wir sind Kleefeld e.V. hat im Rahmen des Kleefelder Halloween-Festes Ende Oktober diesen Jahres den Stadtteilkalender Kleefeld / Heideviertel 2017 herausgebracht. Der bereits zum 5. Mal erschienene DIN A3 große Kalender enthält die besten Stadtteilfotos des Fotowettbewerbs Kleefeld 2016. Zu den herausragenden Fotomotiven gehören eine winterliche Aufnahme aus dem Jahr 2015/2016 in der Kaulbachstraße, fotografiert von Peter Speidel, ein Bild der Petri-Kirche, fotografiert von Susanne Großnick, sowie ein Foto des Nikodemus-Kirchengemeindehauses, aufgenommen von Ruth Esther Gilmore. Der Kalender kostet 14,90 Euro und ist in der Kleefelder Buchhandlung und bei den Sponsoren von Wir sind Kleefeld e.V. erhältlich.

Und auch der neue Lindenkalender 2017 wurde nun schon zum 13. Mal in Folge veröffentlicht. Fotograf Ralf Hansen präsentiert 12-mal Linden auf 14 Seiten in Schwarzweiß und gibt damit das vielfältige Bild des sich ständig verändernden Stadtteils wieder. Diesmal unter anderem mit den Fotografien der Bethlehemkirche, der Hanomag, des Heizkraftwerkes, des Küchengartens, des Lichtenbergplatzes und – wie könnte es anders sein – der Limmerstraße. Den 42 x 30 cm großen Kalender in hochwertigem Duoton-Druck, inklusive Kalendarium, Mondkalender und Ferienterminen, gibt es für 18 Euro in den folgenden Läden:

– Lindender Weinladen, Limmerstraße 11

– Blumenhaus Unverblümt, Limmerstraße 59

– Sebs Bikeshop, Haasemannstraße 10

– Limetrees, Posthornstraße 31

– Buchhandlung Decius, Falkenstraße 10

– Buchhandlung Annabee, Stephanusstraße 12

Mehr Infos zum Kalender und Ralf Hansens weiteren Arbeiten unter: www.atelier-hansen.de