Kinokarten-Verlosung für „Sonne im Netz“ & „Der Boxer und der Tod“***

Im Rahmen der Reihe „Panorama Slowakei“ zeigt das Kino im Künstlerhaus in diesem Monat gleich zwei Filme aus den frühen 60er-Jahren. Am 21. November läuft um 19.30 Uhr Štefan Uhers „Sonne im Netz“ (CSSR, 1962), der zu den ersten Filmen der Nová vlna, der Neuen Welle, zählt und die damalige moderne, ironisch-existentialistische Haltung junger Filmschaffender zum Ausdruck bringt: Eine Beziehung zwischen Selbstverliebtheit und neuen erotischen Abenteuern. „Der Boxer und der Tod“ (CSSR, 1962) von Peter Solan, zu sehen am 28. November um 18 Uhr, erzählt die Geschichte des slowakischen Boxers Komínek, der in einem deutschen KZ mit dem Lagerkommandanten um sein Leben boxen muss.

„Sonne im Netz“: 21. November 2016, 19.30 Uhr, Kino im Künstlerhaus

„Der Boxer und der Tod“: 28. November 2016, 18 Uhr, Kino im Künstlerhaus

Mehr Infos unter: Programm des Kino im Künstlerhaus



Wer Lust auf slowakisches Kino hat, sollte sich unser Gewinnspiel nicht entgehen lassen. Das STADTKIND verlost für beide Filme jeweils 5×2 Kinokarten. Einfach bis zum 17. bzw. 24. November 2016 eine Mail unter dem Stichwort „Sonne“ bzw. „Boxer“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Mit ein bisschen Glück sitzt ihr schon bald gemütlich im KoKi.