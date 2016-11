Neu in der Stadt im Dezember

Büro für Popkultur bündelt kulturelle Ideen

Sechs erfahrene, kreative Köpfe aus den Bereichen Kunst, Kultur und Marketing haben sich zusammengetan und das Büro für Popkultur gegründet. Ihr Ziel: Hannover und die Region mit neuen kulturellen Ideen zu bereichern. Die Rede ist von Ninia Binias, die erst kürzlich als Ninia LaGrande als „Kreativpionierin Niedersachsen“ ausgezeichnet wurde, Henning Chadde und Jörg Smotlacha, Herausgeber von langeleine.de und mit „Macht Worte!“ die Poetry-Slam-Organisatoren in Hannover und Niedersachsen – alle drei nun in der Geschäftsführung des Büro für Popkultur – sowie Uwe Meyer, Volker Petri und Jan Sedelies. Das erste Projekt, das die sechs Kultur- und Kreativschaffenden in Kooperation mit dem Verein Live Literatur Hannover e.V angehen, ist die logistische Organisation der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften 2017, die vom 24. bis 28. Oktober 2017 in Hannover stattfinden. Ein weiteres Spielfeld des neuen Teams sollen ganzheitliche Kulturkonzepte für Firmen sein – im Marketing, zur Mitarbeiter-Entwicklung oder als einmaliges Event. Gebündelte Energie für populäre Kultur in Hannover – man darf gespannt sein. Infos und Kontakt: www.buero-fuer-popkultur.de & info@buero-fuer-popkultur.de.

Foto: © Büro für Popkultur

maranolo

Für skandinavisches Flair im eigenen Heim

Den Traum vom eigenen Laden hat sich Maren Michael bereits im Oktober 2013 erfüllt. Was mit Wohnaccessoires im skandinavischen Design und selbstgenähten schönen Dingen auf einer gerade mal 20 qm großen Laden- und Atelierfläche begann, ist stetig gewachsen. Maren Michaels Konzept ging auf. Das Sortiment vergrößerte sich, das Atelier wurde im Laufe der Zeit aufgelöst, um weiteren beliebten Marken Platz zu machen. Nach drei erfolgreichen Jahren bot sich die Gelegenheit für eine Veränderung. Mit dem Umzug in ein größeres Ladengeschäft, das noch immer in Sichtweite zu den vorherigen Räumlichkeiten liegt, gibt es zukünftig ein noch umfangreicheres Angebot für kleine und große Kunden. Im Herzen der Südstadt, am Bertha-von-Suttner-Platz 1, sind seit dem 1. November neben Wohnaccessoires auch Möbel, Schmuck, Geschirr und Kindersachen im skandinavischen Design und von kleinen Labels aus Deutschland zu finden. Von schlicht bis bunt, von klein bis groß – zum Verschenken oder Selbstbehalten. Weitere Infos und einen Online-Shop mit einer feinen Auswahl von Produkten aus dem Ladengeschäft gibt es unter: www.maranolo.de. Bertha-von-Suttner-Platz 1, 30173 Hannover. Öffnungszeiten: Di-Fr 9-13 & 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr.

Steinchenbrüder

Faszination Lego

„Lego hat die Macht zu verbinden. Es verbindet kleine Steine, Freundschaften, Erinnerungen, Generationen und Nationen“, schreiben Tim und Alexander Kratzsch auf ihrer Internetseite. Die beiden Brüder hatten das Glück, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Schon als Kinder waren die zwei von den kleinen, bunten Bausteinen fasziniert und gründeten schließlich vor anderthalb Jahren ihren ersten Lego-Laden in der Südstadt. Doch die 18 m2 des kleinen Eckladens reichten schon bald nicht mehr aus. Im Oktober diesen Jahres zogen sie in eine ehemalige Apotheke in der Davenstedter Straße 39 in Linden-Mitte – und verfügen nun über eine Verkaufsfläche von 120 m2. Ein Paradies für alle Lego-Fans, die durchaus aus anderen Städten anreisen, um im umfangreichen Sortiment der Steinchenbrüder zu stöbern. Denn hier wird mehr geboten als im normalen Spielwarengeschäft. Tim und Alexander haben sich auf individuelle Lego-Modelle spezialisiert – ob die Kröpcke-Uhr oder der schicke Porsche. Konstruiert und gebaut wird auch auf Bestellung. Selbst originalgetreue Architekturmodelle können nach Wunsch angefertigt werden. Und wer noch diverse Einzelsteine sucht, um verloren gegangene zu ersetzen, wird bei den Steinchenbrüdern sicher ebenfalls fündig. Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-18, Sa 11-15 Uhr. Davenstedter Strasse 39, 30449 Hannover. Mehr Infos unter: www.steinchenbrueder.de.