Online-Voting für den IdeenExpo Science Slam ist gestartet

Ein Publikum innerhalb von zehn Minuten für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und dabei die eigenen Forschungsergebnisse anschaulich darzustellen – das ist die Aufgabe von jungen Nachwuchswissenschaftlern, die sich und ihre Arbeit auf dem Science Slam präsentieren. Sicherlich kein leichtes Unterfangen, einen mitreißenden Vortrag über Zecken, Neugeborene oder Quantenteilchen zu gestalten, dafür aber umso spannender mitzuverfolgen, wie dies gelingen kann.

Im Vorfeld der IdeenExpo 2017, die im nächsten Jahr vom 10. bis zum 18. Juni 2017 stattfindet, fanden bereits drei von insgesamt fünf Science Slams statt, die darüber entscheiden, wer sich für das große Science Slam Finale qualifiziert. Am 17. November konnte sich Helene Hoffmann vom Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg in der Aula der Hochschule Hannover gegen ihre Mitstreiter durchsetzen.

Die anderen Teilnehmer dieses Slams haben noch eine Chance auf den Einzug in das Finale: Seit Montag, den 21. November, können Interessierte auf der Website www.ideenexpo.de/scienceslam noch bis Ende der Woche für ihren persönlichen Favoriten abstimmen. Auch die Videos aller Präsentationen sind online zu finden.

Die nächsten und letzten Finalisten werden am 21. Januar 2017 an der Uni Göttingen zur Nacht des Wissens und am 7. April im Pavillon Hannover bestimmt. Alle Sieger der fünf Science Slams sowie die durch die Online-Votings gewählten Slammer treten im Finale auf der IdeenExpo 2017 für ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro gegeneinander an.

Weitere Infos unter: www.ideenexpo.de/science-slam.