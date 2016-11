Tag der niedersächsischen Hausmusik 2016 – heute!

Heute, am Dienstag, den 22. November, wird der Tag der niedersächsischen Hausmusik gefeiert. Das Musikland Niedersachsen lädt dazu ein, aus den eigenen Wohnzimmern kleine und kleinste Bühnen zu machen und Musiker, Ensembles oder Bands zum privaten Hauskonzert zu bitten. Von Pop und Rock über Klassik, Jazz, Neue Musik und Avantgarde bis hin zu inspirierenden Mitmach-Konzerten – an diesem Tag ist musikalisch alles möglich.

radio leinehertz ist als Gastgeber vertreten und veranstaltet vier Live-Konzerte in Flüchtlingswohnheimen in Stöcken, Anderten, Wettbergen/ Mühlenberg und der Innenstadt. Die musikalischen Highlights des Nachmittags bilden unter anderem die Bands und Musiker Grove, Amadou N’diaye, Maciek, Koro Boni, Tycho und TablaRasa, die vor Ort ihre Konzert-Sets in gemütlicher Atmosphäre spielen. Ab 16 Uhr sind alle musikinteressierten Gäste zum Konzert von Lukas Dolphin und Salem Jaza & Ammar Zein in den Alten Bahnhof Anderten eingeladen.

Das Orchester im Treppenhaus absolviert von 17 bis18 Uhr einige weltverbessernde Streich(el)einheiten, ihre sogenannten Notfallkonzerte, im Foyer des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Eine Anmeldung ist erforderlich unter pressestelle@mwk.niedersachsen.de.

Und auch in der Stadtbibliothek (Hildesheimer Str. 12) wird es ab 16.30 Uhr Hausmusik geben mit dem Quartett „Monday Evergreens“ sowie Schülerinnen und Schülern der Musikschule Hannover, die Kompositionen für Quer- und Traversflöte präsentieren.

Alle weiteren Wohnzimmerkonzerte des heutigen Tages sind auf einer interaktiven Niedersachsenkarte verzeichnet: map.heimvorteil-niedersachsen.de. Mehr Infos gibt es unter: www.musikland-niedersachsen.de/heimvorteil.