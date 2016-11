Ticketverlosung: The Common Linnets im Capitol***

Vom ESC zurück zur Band und direkt ins Capitol. Ilse und JB Meijers und ihre Band The Common Linnets präsentieren am 21. November besten Country-Folk-Pop im Capitol.

Kurz nach Gründung der Common Linnets wurden Ilse und JB Meijers als niederländische Vertreter für den „Eurovision Song Contest 2014“ nominiert. Ihr Beitrag „Calm After The Storm“, für den es aus Deutschland die höchste Punktzahl gab, belegte den zweiten Platz hinter Conchita Wurst und etablierte sich anschließend in 14 europäischen Ländern als Nummer-Eins-Hit. Plötzlich waren alle Augen auf die beiden gerichtet – und nicht auf ihre Band, die Common Linnets. Das soll sich mit dem zweiten Album „II“ ändern. Laut Presseinformation glänzt das Werk mit ausgefeilten Songs, markanten Gitarrenriffs und komplexen Gesangsharmonien.

21. November 2016

Beginn: 20 Uhr

Capitol

Eintritt: 28,70 Euro



Das STADTKIND verlost 1×2 Tickets. Wieder einmal eine einmalige Chance! Einfach bis zum 17. November eine Mail unter dem Stichwort „The Common Linnets“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück, Folks!