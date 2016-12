Das Klavierhaus Meyer ist eines mit einer besonders langen Tradition; gegründet wurde es bereits 1871, in der Königstraße findet man es seit 1964. Heute ist es das einzige inhabergeführte Fachgeschäft für Klaviere, Flügel, Digitalpianos und Cembali mit Meisterwerkstatt im Raum Hannover. Im Sortiment sind neben einer großen Auswahl an neuen Instrumenten vom Einsteigerklavier bis zum Premium-Konzertflügel zahlreiche, in der hauseigenen Werkstatt verfeinerte, gespielte Instrumente zum Kauf oder zur Miete. Geschäftsinhaber Jörg Hoffmann, selbst Klavier- und Cembalobaumeister sowie erfahrener -Restaurator, und sein Team bieten obendrein einen fachkundigen Stimm- und Reparaturservice.

Eines wird schon nach kurzem Gespräch mit dem sichtlich von „seinen“ Instrumenten begeisterten, angenehm unkomplizierten Klavierhausinhaber klar: Hier ist man mit allen Anliegen rund um Angehörige der Klavierfamilie an der richtigen Adresse. Jörg Hoffmann und seine Frau legen Wert auf eine offene Atmosphäre und bieten ebenso flexible Öffnungszeiten wie einen umfassenden Service; sowohl bei festen Kaufabsichten bis zur Lieferung ins Haus als auch mit Gestellungsinstrumenten für Konzerte, Theaterstücke oder Tonaufnahmen, oder etwa bei dem Wunsch, ein betagtes Instrument aus Kindertagen wiederzubeleben. Berührungsängste angesichts der eleganten Instrumente braucht im Klavierhaus Meyer niemand zu haben: Hier dürfen Anfänger – und natürlich auch Tastenprofis – alle Instrumente ausprobieren und werden geduldig beraten, bis das passende gefunden ist. Vom historischen Klavier der Hannoverschen Manufaktur Helmholz über Grotrian-Steinweg und Schimmel Klaviere und Flügel, für die das Klavierhaus Meyer die Exklusiv-Vertretung im Raum Hannover ist, bis zum neuesten Clou von Yamaha, dem TransAcoustic Klavier, bei dem bis zu 19 verschiedene Sounds digital eingespielt sind, reicht die Palette.

Auch gespielte Klaviere, Flügel, Cembali, Spinette, Virginale, Clavichorde kann man von Herrn Hoffmann und seinem Team nicht nur reparieren oder stimmen lassen (das macht der Geschäftsinhaber so gut, dass selbst Meisterpianist Lang Lang ihn in seine hannoversche Pianosuite holen lässt), sondern Klaviere und Flügel auch mit neuer Schellackpolitur wieder auf Hochglanz bringen sowie ihnen zum leisen Gebrauch ein Stummschaltungssystem oder zur Feuchtigkeitsregulierung ein Live-Saver-System einbauen lassen. Als spezielles Angebot gibt es für Kinder genauso wie für Erwachsene, die nicht sicher sind, ob sie dabeibleiben, die Möglichkeit, ein Klavier dauerhaft zu mieten. Je nach Spielfreude kann das Pianoforte weiter gemietet, gekauft oder zurückgegeben werden. Und: Wenn man das Instrument behält oder auf ein anderes aus dem Hause Meyer „umsattelt“; die bereits gezahlte Miete (ab 25 Euro monatlich) wird auf den Kaufpreis angerechnet.

Also: Warum sich nicht einfach mal an den Tasten versuchen? Ob eine lebenslange musikalische Leidenschaft daraus wird oder nur ein Intermezzo – Jörg Hoffmann und sein Team sind die wohl nettesten Wegbegleiter in die fantastische Klangwelt, die man sich in beiden Fällen wünschen kann.

Text: Anke Wittkopp, Fotos: Annie Carparelli

Königstraße 9a, 30175 Hannover

Tel. (0511) 343473

Alle Infos unter

www.klavierhaus-meyer.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr

und nach Vereinbarung