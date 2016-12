Neu in der Stadt im Januar

Milles Fleurs

Neuer Standort in der Südstadt

Meisterfloristin Friederike Rahlfes und ihr Team sind bekannt für kreative Floristik in Hannover. Ein täglich frisches Schnittblumensortiment, ein sorgfältig ausgewähltes Angebot an Pflanzen und Gefäßen und ein geschmackvoller Stil zeichnen die Arbeit des Floristfachgeschäfts Milles Fleurs aus. Der bisher in der Marienstraße 92 ansässige Laden hat seit dem 18. November einen neuen Standort. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern ist in dem Neubau in der Anna-Zammert-Straße 33 genug Platz für einen 200 Quadratmeter großen Showroom sowie Räumlichkeiten für die Produktion von stilvollen Raumbegrünungen, Dekorationsobjekten oder Tischschmuck für Hochzeiten oder Anwaltskanzleien. Auch ein Abo-Service für Unternehmen inklusive wöchentlicher Lieferung der bestellten Blumen und Gestecke im Raum Hannover gehören zum Konzept von Milles Fleurs, genauso wie Büro- und Geschäftsraumbegrünungen, florale Verschönerungen im privaten Zuhause, Trauerfloristik sowie Messe-, Event- und Firmendekorationen. Öffnungszeiten: Mo-Fr, 10-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr. Anna-Zammert-Str. 33, 30171 Hannover. Kontakt: Tel. (0511) 81 99 96, info@milles-fleurs.de. Mehr Infos unter: www.milles-fleurs.de.

pfuiundaus.com

Schicke Pfoten auf dem Textil

Da schaut man einmal nicht hin – und schon tapst der Hund mit seinen nassen, matschigen Pfoten über den Teppich. Warum nicht Kunst draus machen, dachte sich Nelli Kelm. Kunst, die „Pfote zeigt“ und zudem schick aussieht auf dem T-Shirt oder Kissen, auf der Holzpostkarte, dem Schlüsselanhänger oder einem anderen Accessoire. In Nelli Kelms Pfoten-Druck-Werkstatt entstehen textile Kunstwerke für Hundeliebhaber, mit dem original Pfotenabdruck des eigenen Hundes, in Handarbeit hergestellt. So trägt man seinen besten Freund immer bei sich – auch wenn der vielleicht gerade warum und gemütlich vor dem Ofen liegt. Wer an einem solchen Unikat interessiert ist, meldet sich einfach unter: hund@pfuiundaus.com. Weitere Impressionen von der Pfotenkunst sind zu finden unter: pfuiundaus.com.

Aktion „Stillfreundlicher Ort“

Ein Aufkleber schafft Klarheit

Dass stillende Mütter an manchen Orten nicht erwünscht sind oder sogar weggeschickt werden, ist kaum nachzuvollziehen. Schließlich sind wir tagtäglich – ob in der Werbung oder im Fernsehen – mit so viel Nacktheit konfrontiert, dass der Anblick einer Stillenden im Café beim besten Willen nicht als öffentliches Ärgernis angesehen werden kann. Und doch scheint sich diese fragwürdige Haltung zu verbreiten. Anne-Luise Lübbe, Inhaberin der BH Lounge, wollte diesem Trend etwas entgegensetzen. Gemeinsam mit dem Mediengestalter Marcus Micksch entwarf sie einen Aufkleber mit dem Slogan „Stillfreundlicher Ort“, um zu zeigen, dass stillende Mütter im eigenen Laden willkommen sind und hier in Ruhe ihr Baby versorgen können. Wer bei der Aktion „Stillfreundlicher Ort“ mitmachen möchte, kann sich einen Aufkleber in der BH Lounge (Kestnerstr. 45A, 30159 Hannover) abholen oder kostenfrei per Post zuschicken lassen. Alle stillfreundlichen Orte sind auf dem Unternehmensblog der BH Lounge aufgelistet und auf einer interaktiven Karte unter hannoverliebe.de markiert.

Rembetiko

Demnächst findet sich in der Brabeckstraße 168 in Hannover-Bemerode das Rembetiko. Und was Konstantin Paraskevaidis, früherer Betreiber der Ouzeri in der Hildesheimer Straße, hier geschaffen hat, das wird schon allein aufgrund der außergewöhnlichen Gestaltung garantiert eine ganze Weile Gesprächsthema sein in Hannover. Auf der Fläche eines ehemaligen Supermarkts sind wirklich einmalige Räumlichkeiten entstanden. Griechenland pur bis ins kleinste Detail. Noch viel mehr aber wird man über das kulinarische Angebot sprechen. Bereits in der Ouzeri stand die original griechische Esskultur im Mittelpunkt, man kann fast sagen, die Ouzeri hat die griechische Esskultur in Deutschland erst eingeführt. Die griechische Küche in ihrer ganzen Vielfalt aus verschiedensten Appetithappen (Mezedes) und Hauptgerichten, gepaart mit der Tradition der „Parea“, der griechischen Tischgemeinschaft – gemütlich zusammensitzen, reden und dabei gemeinsam die verschiedenen Spezialitäten genießen. Im Rembetiko hat Konstantin Paraskevaidis dieses Konzept nun noch kulinarisch erweitert. Und er hat sich dazu umgesehen in der kulinarischen Geschichte Griechenlands. Rembetiko, das ist sozusagen die Undergroundmusic Griechenlands, die sich um 1922 als Musik der Übersiedler vor allem in den Hafenstädten Athen, Piraeus und Thessaloniki etabliert hat. Rembetiko, das ist der griechische Blues, der von den alltäglichen Sorgen und Erfahrungen der einfachen Leute erzählt und mal an Tango, mal an Fado erinnert. Rembetiko, das ist der alte Mann mit Hut und Zigarette, der zur Musik tanzt, während die Tischgemeinschaft ihn klatschend begleitet. Diese Übersiedler, sie haben neben der Musik natürlich auch ihre Spezialitäten und Gewürze nach Griechenland gebracht, und es sind vor allem die kleinasiatischen Einflüsse, die im neuen Restaurant Rembetiko nun die griechische Esskultur erweitern. Ein Restaurant, das man einfach immer wieder besuchen muss, weil jeder Abend aufs Neue eine kulinarische Abenteuerreise bietet. Wer wirklich echt griechisch essen möchte in Hannover, für den wird das Rembetiko in Bemerode auf jeden Fall zur festen Instanz werden.

Bært Interiør

Skandinavische Wohnkultur für Hannover

Bært Interiør ist der Concept Store für skandinavisches Wohnraumgefühl und schöne Dinge in der Nordstadt. Die Liebe zu skandinavischem Design, Industriedesign und dem Bauhaus-Stil ist im Angebot der sorgfältig ausgewählten Produkte klar erkennbar. Auf über 100 m² lässt es sich in geschmackvollem Ambiente hervorragend stöbern. Das abwechslungsreiche Sortiment umfasst Home Accessoires wie dekoratives Geschirr, Kissen, Decken oder ausgefallene Lampen, Vintage-Möbel, Bekleidung, Ausgefallenes für Kinder und besondere Kleinigkeiten, unter anderem Kerzen, Siebdrucke, Poster oder Postkarten. Selbst dänische Lakritze, Schokolade und Tee gibt es bei Bært Interiør zu kaufen. Zum Verschenken oder Selbstbehalten. Sollte der Weg in die Nordstadt zu weit sein, dann kann auch bequem online bestellt werden. Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr. Engelbosteler Damm 44, 30167 Hannover. Online-Shop und weitere Infos unter: www.baert.shop.

Bildungscenter Hannover

Ein Bündnis für Bildung

Der Förder- und Studienzirkel und die Lern-, AD(H)S- und Begabungsberatung sowie Begabungsförderung in der Südstadt arbeiten ab sofort unter einem Dach als Bildungscenter Hannover zusammen. Der Zusammenschluss der beiden Kompetenzträger ermöglicht ein Lernangebot, das weit über die traditionelle Nachhilfe hinausgeht. Michael Prössel vom Studienzirkel mit seinem Team und die pädagogische Beraterin Petra Meyer, Spezialistin im Bereich Lern-, AD(H)S- und Begabungs­beratung/-förderung, sehen zwei Bereiche im Fokus ihrer Arbeit: die ganzheitliche Betreuung im Bereich Nachhilfe sowie umfassende Bildungsangebote für jedes Alter. Eine individuelle Förderung, die auf die Kinder, Jugendliche und Erwachsene persönlich zugeschnitten ist, sowie innovative Lerntechniken und ein breites Spektrum an Lerninhalten sind wesentliche Merkmale der professionellen Unterstützung. Zudem hält das Bildungscenter interessante, zum Teil generationsübergreifende Angebote für Jung und Alt bereit – ob Schreibworkshops, Debattierclub, Lesungen, Logik- und Rätseltraining, Aktionen zum Thema „Geschichte erleben“ und vieles mehr. Hildesheimer Straße 83, 30169 Hannover. Weitere Infos unter: www.bildungscenter-hannover.de.