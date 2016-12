Ticketverlosung: Kapelle Petra und Liedfett im Musikzentrum***

Indiepop & Gitarrenrock im Musikzentrum. Am 17. Dezember lassen es Kapelle Petra und Liedfett in hannoverschen Gefilden krachen. Und ihr könnt Tickets gewinnen!

Der tägliche Siepe (Bass, Gesang, Orgel), Opa (Gesang, Gitarre), Ficken Schmidt (Schlagzeug, Orgel) und Gazelle (Bühnenskulptur) glänzen nicht nur mit geschliffenen Künstlernamen. Nein, die Musiker der Indiepop- und Gitarrenrock-Band Kapelle Petra bestechen auch mit ihrem guten Aussehen, ihren schicken Krawatten, viel Humor – und vor allem mit ihrer Kunstfertigkeit, feine Songs und tolle Texte zu schreiben. Ihr fünfter Longplayer mit dem einprägsamen Titel „The Underforgotten Table“ bietet 14 Stücke mit Ohrwurmqualitäten, zum Beispiel Songs wie „Ja“ und „Pogo in den Sonnenuntergang“. Die Combo aus Nordrhein-Westfalen wird am 17. Dezember von Liedfett unterstützt. Das Akustik-Pop-Trio wurde 2007 gegründet und landete mit dem aktuellen Longplayer „Laufen lassen“ auf Platz 46 in den deutschen Albumverkaufscharts. Wie Kapelle Petra setzt auch Liedfett nicht nur auf musikalische Qualitäten, sondern besticht mit viel Esprit und witzigem Entertainment. Fett!

17. Dezember 2016

20 Uhr

Musikzentrum

VVK: 18 Euro



Gewinnen statt kaufen – die kostenfreie Alternative lockt. (Und bescheuerte Motivationssprüche suck! Nun denn …) Das STADTKIND verlost 2×2 Tickets. Einfach bis zum 14. Dezember eine Mail unter dem Stichwort „Kapelle“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!