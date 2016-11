Ticketverlosung: Lisa Feller: Guter Sex ist teuer!***

Die bekannte Komikerin Lisa Feller mischt am 10. Dezember ab 20 Uhr den Theatersaal Lagenhagen auf – und scheut sich nicht, dabei eines der prekärsten Themen anzugehen.

Das Leben ist Plan B, meint Lisa Feller. Nach der Trennung von ihrem Mann stellt die berufstätige und allein erziehende Mutter von zwei Kindern fest: „Ich habe ein Recht auf Zärtlichkeiten, die über Brei an die Hose schmieren hinausgehen.“ Aber wann? Wo? Und vor allem: Mit wem? Theoretisch gesehen kann sich Mutti ab 20.30 Uhr voller Elan mit einem feurigen Liebhaber auf dem Wohnzimmerteppich über Playmobil-Figuren rollen. Praktisch gesehen bleibt das eine Theorie. Und was ist die Alternative? Mit 37 die hormonelle Frührente beantragen und den Libidokeller abschließen? Oder einen teuren Wochenendtrip im Single-Club buchen und nach einer Flasche Champagner auf der Flirtparty erkennen: „Guter Sex ist teuer!“ Feller philosophiert in ihrem neuen Programm schonungslos über ein Thema, das kontrovers bewegt. Seit 2013 führt die Komikerin aus Düsseldorf als Moderatorin durch die TV-Sendung „NDR Comedy Contest“. Außerdem ist sie täglich in der Radioshow „Mama fragen kostet nix!“ in Nordrhein-Westfalen zu hören.

10. Dezember 2016

20 Uhr

Theatersaal Langenhagen

Wer dabei sein möchte, sollte sich unser Gewinnspiel nicht entgehen lassen. Einfach bis zum 6. Dezember eine Mail unter dem Stichwort „Lisa weiß Bescheid“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Verlost werden 3×2 Eintrittskarten. Viel Glück!

Foto: © Stephan Pick