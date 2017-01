Hannah Lastenräder

Noch bis Ende Januar kostenfrei im Zooviertel ausleihbar!

So ein Lastenrad ist ja schon praktisch. Auf der großen Ladefläche können schwere Einkäufe mühelos nach Hause transportiert, Kinder oder still sitzende Hunde durch die Gegend kutschiert oder der riesige Picknickkorb zum Ausflugsziel gefahren werden. Okay, das dann im Sommer wieder …

Das Lastenrad Hannah – eine Initiative des ADFC und velogold – steht noch bis Ende Januar beim Hoftalente-Laden (www.hoftalente.de) in der Seelhorststraße 12. Dort kann das schicke Lastenrad kostenfrei ausgeliehen werden. Und nicht nur dort: Insgesamt 15 Hannahs stehen in Hannover und der Region bereit und warten auf ihren Einsatz.

Hannahs können kostenfrei gebucht werden unter: www.hannah-lastenrad.de.