Kunst für die Jugend

KUBUS open ART LAB für die 15- bis 18-Jährigen

Die städtische Galerie KUBUS startet im neuen Jahr den KUBUS open ART LAB, ein neues Kunstvermittlungsprogramm für kunstinteressierte Jugendliche von 15 bis 18 Jahren und Schulklassen.

Ergänzend zu den Führungen des KUBUS ART LAB, die auf Beteiligung und intensive Nachbereitung setzen, soll der neue Kunstklub als feste Gruppe unterschiedliche Arten und Techniken des kreativen Arbeitens vermitteln. Dieser wird immer montags um 17 Uhr stattfinden. Auf diese Weise können die jungen Teilnehmer einen Einblick in die verschiedenen kreativen Berufe und in die junge Kunstszene Hannovers bekommen. Als Starttermin ist ein Workshop am Samstag, den 11. Februar, geplant. Jugendliche, die Lust auf das künstlerische Arbeiten im KUBUS open ART LAB haben, sowie alle interessierten Eltern und Lehrer sind zu einem Infoabend am Mittwoch, den 18. Januar, um 18 Uhr in die Städtische Galerie KUBUS (Theodor-Lessing-Platz 2) eingeladen.

Weitere Infos zum Kunstvermittlungsprogramm der Galerie KUBUS sowie Anmeldungen (bis zum 31. Januar 2017) unter: kubus.artlab@posteo.de.