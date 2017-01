Kunst unterm Hammer – Auktion im Bohai

Wer auf der Suche nach Werken aus Fotografie und Gestaltung für die eigene Wohnung, fürs Büro oder die neu einzurichtende Praxis ist, wird möglicherweise am 22. Januar in der Galerie Bohai fündig. Ab 15 Uhr kann die Kunst bei Kuchen und Glühwein in den Räumlichkeiten am Schwarzen Bären in Ruhe betrachtet werden, um 16 Uhr startet die Auktion. Am Hammer der Kulturjournalist Wilfried Köpke. Der Erlös kommt dem gemeinnützigen Verein der Galerie zugute.

Zu ersteigern sind Werke von Lukas Berger, Leona-Alina Boltes, Sebastian Cunitz, Marjam Diederich, Ina Hengstler, Martin Henze, Marleen Krallmann, Julius Matuschik, Rolf Nobel, Marc André Offenhammer, Henner Rosenkranz, Erik Seth, Jakob von Siebenthal, Thomas Wahle, Janko Woltersmann und vielen weiteren Künstlern.

Übrigens, die nächste Ausstellung in der Galerie Bohai wird am Freitag, den 17. Februar, um 19 Uhr eröffnet. Unter dem Titel „ Field Trip“ zeigt der slowakische Fotograf Martin Kollar (www.martinkollar.com) beeindruckende, zum Teil verstörende dokumentarische Bilder aus seiner Zeit in Israel. Für Samstag, den 18. Februar, um 15 Uhr ist ein Künstlergespräch geplant.

Auktion im Bohai

22. Januar 2017, ab 15 Uhr

Galerie Bohai, Schwarzer Bär 6, 30449 Hannover