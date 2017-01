Bürgerbüro lädt zur Podiumsdiskussion

Wie soll der öffentliche Raum genutzt werden? Wer hat überhaupt ein Interesse am öffentlichen Raum? Welche Interessenkonflikte gibt es und wie können diese gelöst werden? Um all diese Fragen wird es auf der Veranstaltung des Bürgerbüro – Stadtentwicklung für Beteiligungskultur (bbs) „Plätze, Parks und Co. – Freiräume in der Stadt“ gehen, die am Montag, den 30. Januar, von 18 bis 21 Uhr dazu einlädt, Tendenzen im Umgang mit dem öffentlichen Raum in Hannover zu erörtern und zu diskutieren.

Zunächst sorgen Impulsreferate von Prof. Dr. Klaus Selle (Lehrstuhl Planungstheorie und Stadtentwicklung, RWTH Aachen) und Dr. Ing. Sid Auffarth (Bauhistoriker und Anwaltsplaner) für den notwendigen Input. Anschließend diskutieren Vertreter der Politk, der Wissenschaft und Planung sowie der engagierten Öffentlichkeit auf dem Podium. Mit dabei sind vier baupolitische Sprecher aus dem Rat der Landeshauptstadt, die zwei bereits erwähnten Referenten sowie Karin Kellner (ksw Architekten und Stadtplaner), Dr. Ing. Ulrich Berding (PlanZwei Stadtplaner), Oliver Thiele (PlatzDa!-Projekt Hannover), Martina von Bargen (Agentur für Zwischenraumnutzung), Dr. Thomas Köhler (Transition Town Hannover) und Lena Hoppe (Wert der Dinge, Stadtmöbel).

Weitere Veranstaltungen mit einer vertieften Auseinandersetzung zur Lage am Köbelinger Markt und am Waterlooplatz sind im Laufe des Frühjahres geplant.



Montag, den 30. Januar 2017

18 bis 21 Uhr

Raschplatz-Pavillon

Der Eintritt ist frei.



Mehr Infos unter: www.bbs-hannover.de