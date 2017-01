Ticketverlosung: Kofi Baker’s Cream Experience in Gifhorn***

Kofi Baker, Sohn des Schlagzeugers der legendären 60er-Band Cream Ginger Baker, tritt in die Fußstapfen seines Vaters und gründete die Tribute Band Kofi Baker’s Cream Experience. Zusammen mit Chris Shutters (Lead Vocals, Guitar) und Bob Willemstein (Bass, Vocals) lässt Kofi, ebenfalls an den Drums, die großartige Mischung aus Blues, Hard- und Psychedelic-Rock wieder aufleben. Auf ihrer 50th Anniversary of Cream Tour durch Deutschland, die vom 18. bis 28. Januar ansteht, machen die drei auch Halt in Gifhorn. Am 22. Januar ist Kofi Baker’s Cream Experience im KultBahnhof zu Gast.

Ein bloßes Kopieren der alten Songs ist den virtuosen Musikern natürlich zu wenig, das Trio interpretiert Songs wie „Sunshine of Your Love“, „White Room“, „Dance the Night Away“ oder „I Feel Free“ auf ihre eigene, authentische Art. Altgediente Fans werden sicher etwas Neues entdecken können. Geboten wird die ganze Palette der Schaffensjahre der Supergroup, die pünktlich zum Tourstart ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum feiert.

Kleiner Tipp: Dass Kofi Baker’s Cream Experience es auch live auf dem Kasten haben, beweist ihre im November veröffentlichte Doppel-CD „live in bremen“, die Konzertbesucher während der Tournee zum Sonderpreis von 15 Euro kaufen können.

Das Stadtkind verlost 2×2 Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert-Highlight. Einfach bis zum 19. Januar eine Mail unter dem Stichwort „Kofi Baker’s Cream Experience“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Da lohnt sich doch die weite Anreise … Viel Glück!

22. Januar 2017

KultBahnhof, Am Bahnhof Süd 9, Gifhorn

Beginn: 17 Uhr

Eintritt: 18 Euro, zzgl. VVK-Gebühren

Mehr Infos zur Band: www.kofibaker.com