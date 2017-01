Tut Kunst gut?

Liebe Stadtkinder!

In der Februar-Ausgabe macht sich Gerry Linda, Stadtkind-LeserInnen bekannt als Teil des Künstlerkollektivs bonnataxi, Gedanken über die gesellschaftliche Relevanz von Kunst in krisengeschüttelter Zeit. Er fragt sich, wie die Kunst gesellschaftlichen Einfluss nehmen kann, in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft ganz offensichtlich nach rechts rückt, sich abschotten will, ignoranter wird. Und er überlegt, welche Mittel die Kunst dazu hat. Zu welchem Schluss Gerry Linda kommt, lest ihr im neuen Stadtkind.

*** Und sonst so? ***



Eine brandneue Rubrik: Immer wieder haben uns in den vergangenen Monaten und Jahren Mails und Briefe erreicht, die mit den Worten begannen: „Es kann doch nicht sein, dass …“. In den kommenden Monaten werden wir in der Rubrik „Neulich in Hannover“ über wiedereröffnete Baustellen und Anwohner, die als natürliche Verkehrsberuhigung missbraucht werden, berichten.

Weiter gibts, wie immer:

Kolumnen und Geschichten, Termine, Kulturtipps und und einen dicken Veranstaltungskalender. Achtet auch und ganz besonders auf unseren Beileger! Wir haben für euch eine Übersicht zur Aus- und Weiterbildung sowie zu beruflichen Perspektiven in und um Hannover zusammengestellt!