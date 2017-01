Unerschrockene Nacktschwimmer laden zum Mitmachen ein

Dieses wunderbare Foto ist jetzt schon eines unserer Lieblingsfotos 2017 – so schnell kann’s gehen! Um es zu verwirklichen, war echter Einsatz notwendig …

Am Neujahrstag stürzten sich elf unerschrockenen Nacktschwimmer in die eisigen Fluten des Sonnensees. Und es war kalt! Bei gerade einmal 0 Grad Wasser- und 1 Grad Außentemperatur wagten die Nackedeis ein Bad zwischen Eisschollen. 150 Schaulustige erfreuten sich am heiteren Spektakel im Misburger NaturistenCamp des BffL Hannover e.V.

Raus aus den Klamotten und feel free!

Interessierte informieren sich unter www.sonnensee-hannover.de.