Noch nichts vor am Freitag?

Wie wäre es denn, den Winter im Hof zu feiern. Wenn er schon mal da ist, sollte man ihn auch gebührend empfangen.

Am 13. Januar laden Elfie&Ignaz, der Secondhand-Shop in der Nordstadt, ab 17 Uhr zum winterlichen Fest in die Oberstr. 8 ein. Musik, Trödel und Vintagemode lassen das Herz höher schlagen, heiße Köstlichkeiten und eine gemütliche Feuerstelle wärmen frostige Finger wieder auf.

Bummelei im Winter macht glücklich. Probiert’s mal aus!

Winter im Hof auf Facebook