Afrofuturismus – 5 Science Fiction Shorts im Pavillon

Afrofuturismus ist sicherlich ein Wort, mit dem nicht jeder sofort etwas anfangen kann. Der 1993 geprägte Begriff bezeichnet die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Sci-Fi-Genre, um die Anliegen von people of colour in den Mittelpunkt zu rücken. Afrofuturismus setzt sich kritisch mit den gegenwärtigen Herrschaftsstrukturen auseinander, wirft einen Blick in die Zukunft und arbeitet außerdem historische Ereignisse aus der Vergangenheit auf.

Peggy Piesche, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Mitfrau in der NGO Schwarze Frauen in Deutschland ADEFRA, stellt am 24. März im Pavillon eine Auswahl von fünf afrofuturistischen Kurzfilmen vor. Ab 19.30 Uhr werden die Sci-Fi-Shorts „Jonah“ (Zanzibar 2013, engl. OF), „Robots of Brixton“ (UK 2011, engl. OF), „Al Djazira – The Island“ (Algerien 2007, arabisch mit engl. UT), „Afronauts“ (Ghana 2014, engl. OF) und „Pumzi“ (Kenia 2009, engl. OF) gezeigt.

Eine gute Gelegenheit, einmal die Welt des Afrofuturismus kennenzulernen.

24. März 2017

19.30 Uhr

Pavillon

Eintritt: 5 Euro

Mehr Infos unter: Pavillon-Programm



Foto (“Jonah”): © Factory Fifteen

Foto (“Afronauts”): © Joshua James Richards