Das April-Stadtkind: Jetzt am Kiosk!

was ist denn wohl eine Filterblase? Wie kommt man rein, was macht man da drinnen und wo ist der Ausgang? Und warum lebt jeder in seiner eigenen Blase, die denen anderer nur hin und wieder mal begegnet? Obwohl uns doch, dem Internet sei Dank, eine nahezu unbegrenzte Anzahl unterschiedlicher Sichtweisen zur Verfügung steht?

Wir haben uns das alles gefragt, überlegt und gegoogelt und sahen uns – Überraschung – in unserer eigenen Meinung bestätigt. Wie die lautet, erfahrt ihr ab Seite 46 in der April-Ausgabe.

***Unbekannt verzogen***

Alternative Fakten mit Pippi Trumpstrumpf

Martin Kontzog stellt in seinem Elterntagebuch die These auf, dass sich die Verfahrensweise Trumps wenig von der kleiner Kinder unterscheidet. Wem das nun schmeichelt, ist an dieser Stelle allerdings nicht zu klären…

***Vom anderen Ufer***

Über den Tellerrand geschaut

Gibt es eigentlich Kinderbücher, in deren Geschichten mit dem Thema Homosexualität umgegangen wird? Mit gleichgeschlechtlichen Eltern? Gibt’s! Katja Merx ist auf die Suche gegangen und findend wiedergekommen.

*** Und sonst so? ***

… Hartmut El Kurdi will dieses Mal wissen, was so schwer daran soll, DJ zu sein. Oder Society-Expertin. Wenn er wollte, könnte er das auch, sagt er.

… In unserer Rangliste erfahrt ihr, wie ihr euch effektiv betrinkt, und zwar mit den gehaltvollsten Getränken überhaupt.

… Es dreht sich alles um Ostern: Warum gibt’s das, wieso heißt das so, gibt’s was Gutes zu Essen und was soll der Scheiß mit der ganzen Küken-Deko überhaupt?

…“Grüne“ Kronkorken gibt es jetzt neu in Hannover. Na, das wurde aber auch Zeit!

***Stadtkinder suchen und finden***

Und wie immer: Termine, Kulturtipps und ein dicker Veranstaltungskalender. Dass euch bloß nicht langweilig wird!