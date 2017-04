Wie sollen Hannovers Plätze und Parks in Zukunft aussehen? Welche Ideen haben die hannoverschen Bürger zu den neuen Innenstadtkonzepten? Das Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover e.V. (bbs) möchte mit seiner Veranstaltungsreihe „Plätze, Parks & Co.“ zu einer öffentlichen Diskussion anregen. Bereits die Auftaktveranstaltung am 30. Januar 2017 im Pavillon war mit über 120 interessierten Besuchern ein voller Erfolg. Am 5. April setzt das bbs seine Reihe fort und stellt den Köbelinger Markt in den Fokus.

Der Köbelinger Markt in der Innenstadt markiert den Anfang bzw. das Ende der historischen Altstadt und hat im Stadtdialog City 2020+ zur Entwicklung eines neuen Innenstadtkonzeptes eine bedeutende Stellung eingenommen. Die konkrete Planungen zur Umgestaltung beinhalten eine innenstadtnahe Wohnbebauung und Veränderungen im Bereich des ehemaligen Maritim-Hotels und der alten Volkshochschule. Angesichts der umfangreichen geplanten Umgestaltung möchte das bbs einen Zwischenstand des Planungs- bzw. Ideenprozesses aufzeigen und einen Dialog in der Nachbarschaft anstoßen. Dazu wurden vor allem die anliegenden Unternehmen und Anwohner eingeladen. Die Ergebnisse des Abends sollen in den weiteren Dialogprozess mit der Politik und der Verwaltung eingebracht werden.

Die Diskussionsveranstaltung ist offen für alle interessierten Bürger und startet um 18 Uhr in der städtischen Galerie KUBUS.

5. April 2017

18-21 Uhr

Galerie KUBUS, Theodor-Lessing-Platz 2

Mehr Infos unter: www.bbs-hannover.de