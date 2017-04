Ticketverlosung: Kazé Anime Nights 2017: Attack on Titan II – End of the World***

In einer bundesweiten Anime Night zeigt Kazé am 28. März die Fortsetzung des spektakulären Realfilmzweiteilers „Attack on Titan II – End of the World“ – in deutscher Synchronfassung. In Hannover ist der Kampf der Titanen gegen die Menschheit im CinemaxX zu erleben.

Wenn ein Sci-Fi-Comic Wirklichkeit wird – zumindest im Film. Bereits der erste Teil dieses „kaijû eiga“, übersetzt: Monsterfilm, gehörte zu den beliebtesten Kinospektakeln der japanischen Popkultur und beeindruckte mit imposanten Bildern und faszinierenden Spezialeffekten. Nun wird die apokalyptische Action-Saga um den jungen Kämpfer Eren und die mächtigen Titanen weitererzählt.

Eren steht am Pranger. Das Militärtribunal wirft ihm vor, nach der letzten großen Schlacht gegen die Titanen selbst einer dieser gefährlichen Giganten geworden zu sein. Gerade als sein Todesurteil vollstreckt werden soll, taucht einer der Riesen aus dem Nichts auf und entführt den jungen Helden. Erens Adoptivschwester Misaka ist am Boden zerstört über den Verlust ihres Bruders. Gemeinsam mit Freunden versucht sie den beschädigten Schutzwall gegen die Titanen zu reparieren – eine brisante Mission. Eren selbst überlebt den Angriff und erfährt Unglaubliches über die Herkunft der Titanen …

28. März 2017

20 Uhr

CinemaxX Hannover

Eintritt: ab 12,90 Euro, VVK: www.cinemaxx.de



