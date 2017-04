Warum Hollywoodstars zeitweise ihre Nannys vögeln

Das übliche Problem: Die eigene Frau ist reich, berühmt und sieht fantastisch aus. Man selbst natürlich auch. Blöderweise ist die eigene Frau dazu aber auch noch ein profilneurotischer Arschkrapfen mit verrückten Essgewohnheiten und fast nie zu Hause. Man selbst natürlich auch, bis auf die Essgewohnheiten. Trotzdem wäre ein bisschen Beziehung zwischendurch ganz schön. Aber dann hat die Ehefrau immer Probleme mit ihrer Migräne wegen all dem Stress oder Termine mit ihrem Personal-Trainer. Und der genervte Ehemann schwankt zwischen Libido und Verantwortungsgefühl für die eigenen Kinder – und legt die Nanny flach.

Gang und Gäbe in Hollywood. Dort findet man es anscheinend okay, mit den Nannys der eigenen Kinder zu schlafen. Schwarzenegger, Affleck und wie sie alle heißen. Sie tun es. Sie schlafen mit jenen Frauen, die für ihre Kinder die Mama spielen, die auf allen Vieren durch die Bude krabbeln und Gummibärchen aus Zehenzwischenräumen klauben, die die Kinder mit Brei füttern und dabei – wie Mütter das halt so machen – die Hälfte selber essen. Sie schlafen mit diesen „echten“ Frauen, während sich Sugarplumfairy-Dancehall und Applejuice-Backseat in der Gegenwart ihrer Nanny derart wohl fühlen, dass sie hin und wieder sogar Grasflecken in ihre winzigen Burberry-Polos machen. Da geht einem natürlich das Vaterherz auf! Und man kann, ganz der All-American-Dad, die lieben Kleinen bei der Quadrille im Garten filmen, bevor es für alle Hot Dogs gibt.

Die Nanny übernimmt also jenen Teil der Kinderbetreuung, für den, nach noch immer sehr verbreiteten Vorstellungen (es sitzt halt so drin in den Köpfen), die Mama verantwortlich sein sollte. Und sie vermittelt damit dem Kindsvater jenes Familiengefühl, das er bei der blauäugigen Kinderplanung einst im Sinn hatte. Damals, als seine Gattin zwischen zwei Stücken Bleichsellerie sagte, sie wünschte, sie hätte etwas, das sie „Pondicherry Tackleberry“ nennen könnte. Eigentlich war ihm bereits zu jener Zeit klar, dass er nun demnächst einen Reisigbesen schwängern würde. Einen Reisigbesen, der sich dann während der Schwangerschaft vegan und vorzugsweise nur von grünem Gemüse ernähren würde, aber alle Schwangeren haben ja so ihre Gelüste. Und als er irgendwann, um vielleicht ein bisschen Abwechslung in diese Gelüste zu bringen und mit dem Enthusiasmus beinahe jugendlichen Leichtsinns, seiner Angetrauten vom Einkaufen einen Cupcake als Überraschung mitbrachte, warf sie ihm wütend eine Zucchini an den Kopf. So erging es ihm während der Schwangerschaft und da­nach, und so geht es allen seinen reichen und schönen Freunden mit hungrigen Frauen und unglücklich getauften Kindern.

Mit dem Kindermädchen aber ist das alles ganz anders. Wenn sie nämlich mit Lancaster und Liquorice Kekse backt und sich von den Kleinen damit füttern lässt, geschieht Magie. Der VIP-Papa überspringt spielerisch alle graduellen Hürden, fühlt sich geborgen und wirft sich voller Sehnsucht auf den weiblichen Nannykörper, überwältigt von der Freude, nicht Gefahr zu laufen, sich an einem Schlüsselbein lebensgefährlich zu verletzen. Endlich! Jogginghosen tragen, ohne joggen zu müssen, Rumkugeln statt Meisenknödel und gesalzene Erdnüsse statt Goji-Beeren. Dazu zwei Kinder, sauber, umhegt und geliebt, die ihr Glück, keinen pürierten Grünkohl trinken zu müssen, kaum fassen können. Voilà, darum vögeln Hollywoodstars ihre Nannys.

Und warum zeitweilig? Weil irgendwann auch die längste Promo-Tour vorbei ist und das vegane Rippenbiest Kichererbsen und Galle speit, als sie Papa und Nanny auf die Schliche kommt. Nanny gefeuert, Promipapa muss wieder joggen gehen und die Zwillinge weinen um die anderthalb Kilo Schokokekse, die in der Mülltonne landen – und natürlich um ihre Ersatzmutter. Was bleibt, ist ein trauriger und beschämter Papa. Nicht so sehr, weil er sich in einem kurzen Moment der Schwäche ein normales Leben und den Griff an einen Größe-38-Hintern erlaubt, sondern weil er sich aus Karrieregründen dann doch wieder für die unspaßige Brechbohne entschieden hat. Was natürlich bedauerlich ist.

