Rockmusik für Gleichaltrige

Die hannoversche Band „Cave Comrades“ spielt mit der Besetzung von Lead- und Rhytmusgitarre, Bass und Schlagzeug. Seit 2014 bestehend, hat sich die Rockband in Hannover bereits einen Namen gemacht. Dabei vereinen sie Aspekte von Rock’n’Roll, Classic- und Hardrock und verfolgen das Ziel, Rockmusik für Gleichaltrige wieder interessant zu machen.

Leon Wagner und der Jörn Fieselmann sind schon seit ihrer Kindheit Freunde. Als solche fingen sie irgendwann an, gemeinsam Musik zu machen und von einer eigenen Band zu träumen. Leon spielte zunächst Klavier, später dann Bass, und Jörn Gitarre. Über Freunde kamen sie auf den Schlagzeug spielenden Henri Klünder. Man war sich sympathisch und formierte die „Cave Comrades“, die wenig später durch Leadgitarrist Florian Hatesohl vervollständigt wurden. Schon im Dezember des gleichen Jahres gab das junge Quartett ihr erstes Konzert, bei der Weihnachtsfeier eines Sportvereins in Hemmingen. Es folgten mehrere Auftritte und die Teilnahme an diversen Bandcontests, bei denen sie auch zwei Mal den ersten Rang belegten.

Inspiriert von bekannten Rockbands wie AC/DC und Billy Talent, bewegt sich der Stil der „Cave Comrades“ zwischen Classic- und Hardrock, gewürzt mit einer großen Prise Rock’n’Roll. Einem einzelnen Genre will sich die Band nicht zuordnen, teilweise auch deshalb, weil sie sich nicht einigen können. Einig sind sie sich jedoch über ihr Ziel: Sie wollen Gleichaltrigen die in der modernen Clubmusik fast untergehende Rockmusik wieder näher bringen und gleichzeitig den Spaß daran vermitteln. Ihr Rezept dafür ist einfach: Sie haben ein vielseitiges Repertoire, gespickt mit positiven Songs, die sich mit Freude am Leben befassen (beispielsweise der Song „Babe, Let’s Rock“). Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Stücke mit ernsteren Inhalten. Zum Beispiel „Hey Mate“, welches von den Folgen eines übertriebenen Alkoholkonsums handelt. „Lost in Life“ wiederum befasst sich sowohl mit der „Live for the moment“-Thematik, als auch mit Existenz- und Zukunftsängsten ihrer Generation. Mit Songs wie diesen zeigt die Band ein großes Potenzial und in jedem Fall, dass sie mehr liefern können als nur sorglose und sinnentleerte Feelgood-Musik.

Am neunten Januar diesen Jahres veröffentlichten die „Cave Comrades“ ihre erste Studio-EP. Diese trägt den Titel „Strategy“ und umfasst sechs einzelne Stücke. Erhältlich ist die CD bei den Live-Auftritten der Band, wie zum Beispiel am 19. Mai, wenn die „Cave Comrades“ im Indiego Glocksee ihr nächstes Konzert geben. Weitere Termine sind der Facebookseite der Band zu entnehmen, um die sie sich trotz Nach-Abi-Stress und unterschiedlichster Zukunftspläne gemeinsam kümmern.

Nele Schröder

Besetzung

Gesang/Bass: Leon Wagner

Leadgitarre/Background Vocals: Florian Hatesohl

Rhythmusgitarre/Backround Vocals: Jörn Fieselmann

Schlagzeug: Henri Klünder