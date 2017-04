Das Mai-STADTKIND: Jetzt am Kiosk!

Liebe Stadtkinder,

Manchmal muss man sich einfach ein bisschen Luft machen. Zum Beispiel nach dem Einkauf, der Arbeit oder dem Besuch im Restaurant. Weil man mal wieder einem Menschen begegnet ist, dem man lieber nicht begegnet wäre. Wir haben für solche Menschen seit vielen Jahren eine eigene Rubrik namens Randgruppenbeleidigung im Stadtkind. Und sie macht uns seit Jahren sehr viel Freunde. Wir haben schon fast alles beleidigt, was auf unserem schönen Planeten so kreucht und fleucht. Nicht immer waren die Beleidigten damit einverstanden, wie wir manchmal im Nachgang per Mail oder Brief erfuhren. Teils waren sie sogar ausgesprochen wütend. Was den Spaß an der ganzen Sache natürlich noch ein bisschen steigert. Denn genau darum geht es ja.

Deshalb hat sich Illi Hinzberg so richtig ins Zeug gelegt und jede Menge Randgruppenbeleidigungen produziert. Nachzulesen ab Seite 48 in der April-Ausgabe.

***Konsumkritik***

Janina Martens hat sich in die Welt der alternativen Banken vertieft und ist mit einigen Erkenntnissen mehr wieder aufgetaucht. Welches Fazit sie zum Thema „Grünes Geld“ zieht, lest ihr in unserer Konsumkritik auf Seite 14.

***Stadtkinder essen***

Diesmal gibt’s lecker Flakes & Co. im Flakes Corner, dem neuen Laden von Udo Brand und Anna-Marie Müller. Karima Dziallas hat die süßen Loops, Pops und Crunchy Things für uns getestet und lässt uns auf Seite 28 daran teilhaben.

*** Und sonst so? ***

… Das TAK feiert seinen 30. Geburtstag! HAPPY BIRTHDAY!

… Hartmut El Kurdi stellt einige reizende Zeilen aus seinem Liebesbrief-Archiv vor. Dabei verrät er endlich mal, woher er wirklich kommt, der Mann mit dem migrationshintergrundverdächtigen Namen.

… In der Rubrik „Politisches“ erfahrt ihr, warum Aufgeben keine Alternative ist, sondern Arsch-hoch angesagt bleibt.

… Außerdem wissen wir jetzt, wie man Darwin richtig deutet. Alle anderen Theorien beruhten bisher auf Fake-News, nur damit ihr Bescheid wisst.

… Last but not least fiebert unser Fußball-Experte Peter Staade noch immer dem Aufstieg der 96er entgegen – denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Oder so.

***Stadtkinder suchen und finden***

Und wie immer: Termine, Kulturtipps und ein dicker Veranstaltungskalender. Dass euch bloß nicht langweilig wird!

