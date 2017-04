Flakes Corner

Das auf Cornflakes spezialisierte Lokal hat erst diesen Frühling im ehemaligen „Pausenraum“ in Uninähe eröffnet. Udo Brand und Anna-Marie Müller setzen hier ein Konzept aus den USA um, das es in Deutschland bisher nur in Berlin und Köln gab. Ihr Angebot umfasst 75 verschiedene Sorten Cerealien, diverse Kaffeespezialitäten und Milchshakes.

Gleich beim Betreten des Lokals sind wir positiv von der Einrichtung überrascht: Von der Decke hängen Cornflakes-Verpackungen, die Wände sind mit Bildern aus Cerealien verziert, und auch der Tresen fügt sich ins Dekorationskonzept ein; hier sind die bunten Verpackungen aller käuflichen Cornflakes-Sorten aufgestellt. Wir werden freundlich begrüßt und bekommen eine Einführung in das Angebot, bestellt wird am Tresen, wo wir aus etlichen Sorten Cerealien, die größtenteils aus den USA und Großbritannien importiert sind, wählen können. Sie sind in drei verschiedenen Portionsgrößen erhältlich, wir entscheiden uns für die mittlere Schüsselgröße, da diese es uns ermöglicht, zwei Cornflakes-Sorten miteinander zu mischen. Nachdem wir uns für eine Kombination aus Zimtschnecken-Cornflakes mit Schokonestern und eine Mischung aus Reeses-Erdnussbutter-Kugeln mit Fruit-Loop-Ringen, die mit Marshmallows gefüllt sind, entschieden haben, geht es an die Wahl des Toppings. Die Auswahl reicht von Obst über Kekse und Schokolade, jedes Extra kostet 70 Cent. Wir wählen einmal die Mini-Marsh-Mallows und eine Portion M&M‘s aus. Normale Kuhmilch ist im Schüsselpreis von 4,90 Euro inbegriffen, laktosefreie Milch kostet 50 Cent zusätzlich, auf Wunsch kann mit Sirup aromatisiert werden. Sie wird in kleinen Glaskännchen gereicht, sodass wir erst am Tisch in Wohnzimmer-Atmosphäre mischen.

Die Reeses-Flakes sind ein absoluter Geheimtipp, vollmundiges Erdnussbutter-Aroma ergänzt mit einer leichten Schokonote. Die Fruit Loops schmecken uns persönlich etwas zu künstlich und die Marshmallows lassen sich kaum herausschmecken, dafür sind die Cinnamon-Buns schön süß und zimtig, und auch die Schokonester schmecken gut dazu. Bereits gesättigt ordern wir Milchshakes als Dessert, diese gibt es auf Wunsch getoppt mit einem Brownie oder Donut. Um dem drohenden Zuckerschock zu entgehen, wählen wir die „abgespeckte“ Version mit Sahnehaube und Schokosauce in den beiden vorhandenen Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade. Leider konnten die Shakes uns nicht überzeugen, denn sie schmecken eher wie aromatisierte Milch, zur gewünscht smoothen Konsistenz fehlt wohl das Eis. Allerdings schmeckt der Schoko-Shake deutlich intensiver als die Variante mit Vanille, da neben Schokoladensoße auch noch Schokostreusel in den Drink gemixt wurden. Bevor wir gehen, kaufen wir doch noch ein paar amerikanische Süßigkeiten für zu Hause, die zu humanen Preisen angeboten werden. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, Cornflakes „to go“ mitzunehmen, dabei wird die Milch separat in kleinen Glasfläschchen mitgegeben. Da wir für den Moment aber schon reichlich satt sind, sparen wir uns diese Option für einen anderen Besuch. Unser Fazit: Die Milchshakes könnten besser sein, Cornflakes-Liebhaber kommen im Flakes Corner aber definitiv auf ihre Kosten.

Karima Dziallas

Callinstraße 10

30167 Hannover

Tel. (0511) 71302012

www.flakes-corner.com

info@flakescornerhannover.de

Öffnungszeiten: Mo-So 10-18 Uhr