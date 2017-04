Das Gefühl völliger Schwerelosigkeit – wo, außer im Weltall, kann man das erleben? Tatsächlich gibt es auch auf der Erde Orte, wo man im wahrsten Sinne schwerelos entspannen kann: float Hannover bietet mit seinen offenen Floating-Becken (einmalig im Umkreis von 100 km) die Möglichkeit, dem Alltag zu entschweben, denn während man an der Oberfläche einer Lösung aus Wasser und Salz floatet (engl. schwebt), werden Körper und Geist in einen Zustand vollkommener Entspannung versetzt.

Etwas zeitgestresst und mit vielen Aufgaben im Hinterkopf, wie es im Alltag wohl jeder kennt, betrete ich die Entspannungs-Oase und fühle mich in den hellen, modernen Räumlichkeiten direkt wohl. Nach der freundlichen Einweisung in dem abschließbaren Bad-Bereich steige ich in das mit Salzsole gefüllte Becken. Das Wasser hat, wie die Luft- und Raumtemperatur, dasselbe Niveau wie die Außenhaut, sodass der Körper ideal temperiert ist. Was folgt, ist Entspannung pur: Der hohe Salzgehalt trägt den Körper, ein Umkippen ist unmöglich – man liegt quasi auf dem Wasser, ohne sich rühren zu müssen. Da das Körpergewicht entfällt, gibt es keine Schwerkraft mehr, die Muskeln können sich völlig entspannen.

Im ersten Moment ist das ungewohnt – und es macht zudem Spaß, etwas auf dem Wasser herumzutreiben, die eigene Leichtigkeit zu genießen und mit den Lichteinstellungen zu experimentieren. Es kann ohne, bei blauem oder im Farbverlauf wechselndem Licht, in völliger Stille oder zu leiser Musik, alleine oder zu zweit gefloatet werden; neben dem ca. 2,50 x 2 Meter großen Becken befindet sich ein Bedienfeld, mit dem man Licht und Musik steuern kann. Für Floating-Neulinge liegen Schwimmrollen bereit, mit deren Hilfe ich auch den Nackenbereich endgültig entspannen kann – und letzten Endes in vollkommener Stille und Dunkelheit die ultimative Entspannung erreiche. Von allen Sinneswahrnehmungen entlastet, ohne visuelle oder akustische Reize und ohne Schwerkraft lösen sich Raum und Zeit, Stress und selbst die Grenzen des Körpers geradezu auf. Ein herrlich befreites, friedliches Gefühl stellt sich ein. Durch die meditative Entspannung und den hohen Salzgehalt des Wassers können nicht nur Verspannungen gelöst werden, auch bei Verletzungen, chronischen Schmerzsymptomen und Hauterkrankungen hat das Floaten eine lindernde Wirkung. Da die zweite Gehirnhälfte aktiviert wird, lässt sich der Zustand absoluter Entspannung ebenfalls fürs Superlearning nutzen: Einfach den Lernstoff auf einem Speicherstick mitbringen und während des Floatens abspielen, oder direkt danach an die Bücher setzen, und der Behalteffekt wird um ein Vielfaches gesteigert.

Nach Ablauf einer Stunde durch einen sanften Lichtimpuls „geweckt“, kann, wer mag, gerne noch weitere Wohlfühlmomente anschließen: Ausgebildete Masseurinnen bieten ein vielfältiges Programm von Entspannungsmassagen bis zu Sportmassagen und therapeutischen Massagen. Es gibt ganzjährig Pakete, die eine Kombination aus Floating und Massage deutlich günstiger machen, Gutscheine sind mit Preisbindung drei Jahre lang gültig. Und ob Sommer oder Winter; für eine schwerelose Entspannung ist eigentlich immer Saison, denn: einfach mal komplett die Seele baumeln zu lassen – ein entspannteres Geschenk (für sich oder andere) gibt es wirklich nicht!

Anke Wittkopp

float Hannover

Königstr. 37

30175 Hannover

Telefon: (0511) 89849360

www.hannover.float.de

Öffnungszeiten: täglich 9-22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 12-18 Uhr (Abweichungen möglich)