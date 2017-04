Neu in der Stadt im Mai

Myousic

Die Nordstadt hat eine neue Musikschule

Die Nordstädter haben Glück, denn gleich nebenan, auf dem E-Damm 25, hat Thomas Köhn am 26. April die Musikschule Myousic eröffnet. Natürlich können sich auch alle anderen musikinteressierten Hannoveraner freuen, denn Köhns Unterrichtskonzept verspricht einen individuellen, flexiblen Weg, um das Gitarrenspiel zu lernen – fernab von starren Vorgaben. Bei Myousic gestalten Lehrer und Lernender den Kurs gemeinsam. Zur Auswahl stehen vier Unterrichtsschwerpunkte, die einzeln oder kombiniert in den Fokus gestellt werden können: Beim Gitarrenunterricht entscheidet jeder selbst, womit und was geübt werden soll: ob auf der akustischen oder elektrischen Gitarre, ob solides Rhythmusspiel oder schmetternde Soli. Unterstützung im Songwriting, egal in welchem Musikstil, gehört ebenfalls zum Angebot der Musikschule, genauso wie Bandcoaching und Bandmarketing. So können sich also auch bereits bestehende Bands Rat und Hilfe bei Thomas Köhn holen, der nicht nur in Sachen Songtuning und Performance berät, sondern auch Tipps zur Außendarstellung der Band, Internetauftritten und Social Media geben kann. Engelbosteler Damm 25, 30167 Hannover. Kontakt: info@myousic.de oder Tel. (0151) 56 37 03 99. Mehr Infos unter: myousic-hannover.de.

Go SUP! Hannover

Hannovers schönster Strand, das Strandleben in Linden, und der Hochschulsport Hannover laden zum Stand Up Paddling, kurz: SUP, ein. Von Mai bis September können alle wassersportbegeisterten Hannoveraner die Trendsportart auf den SUP-Boards kennenlernen. SUP ist mehr als nur stehend im Wasser zu paddeln. Als Workout hält es körperlich fit, bietet Ruhe und Entspannung in der Natur, wird sogar schon therapeutisch eingesetzt und lässt sich natürlich auch in der Freestyle- oder Wildwasser-Variante fortführen. Immer samstags und sonntags, von 13-16 Uhr, werden Einsteigerkurse inklusive einer kleinen Tour angeboten. Anmeldungen sind per Mail unter GoSUP@spandauprojekt.de möglich. Außerdem können SUP-Boards und das notwendige Zubehör, wie Neoprenanzüge oder -füßlinge sowie Schwimmwesten, während der Öffnungszeiten des Strandlebens bis zum Sonnenuntergang ausgeliehen werden. Preise und Verleihbedingungen sind zu finden unter: spandauprojekt.de/gosup.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst eröffnet Büro in Hannover

Wenn sich Kinder vor ihren Eltern aus dem Leben verabschieden, steht die Welt Kopf. Dem eigenen schwerkranken Kind bis zuletzt beizustehen, bedeutet für die betroffenen Familien eine ungemein belastende Herausforderung. Unterstützung und Begleitung ist in diesen schweren Zeiten für die Eltern und Kinder eine wichtige Hilfe, die der Deutsche Kinder- und Jugendhospizverein e.V. (DKHV) seit 1990 mit 23 ambulanten Diensten in ganz Deutschland leistet. Nach jahrelanger Tätigkeit in Partnerschaft tritt der DKHV seit dem 1. April nun unter eigenem Namen in Hannover auf und setzt seine Arbeit in neuen Räumlichkeiten in der Leonhardtstraße 10 fort. Um hannoversche Familien und ihre kranken Kindern im Alltag zu entlasten, bietet der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Beratung sowie regelmäßige Unterstützungsangebote von ehrenamtlichen Mitarbeitern an. Leonhardtstr. 10, 30175 Hannover. Kontakt: Tel. (0511) 38 88 45 97 oder Hannover@deutscher-kinderhospizverein.de. Weitere Infos unter: www.deutscher-kinderhospizverein.de.

Cosmopolka

Wedding Fashion

Magdalena Mzyk, Gründerin und Geschäftsinhaberin von Cosmopolka, hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Klischee, dass Brautmode langweilig und unzeitgemäß sei, aufzuräumen. In ihrem Anfang April eröffneten Geschäft für Wedding Fashion hat sie nicht nur Hochzeitskleider im Angebot, sondern genauso Blusen, Röcke und Hosen, die auch nach der Hochzeit zu besonderen Anlässen getragen werden können. Eine perfekte Verarbeitung, edle minimalistische Schnitte und hochwertige Stoffe zeichnen die unkonventionelle Kollektion aus. Von der Stange kommen die Kleidungsstücke von Cosmopolka ganz sicher nicht. Magdalena Mzyk legt großen Wert auf maßgeschneiderte Mode und konnte für ihr Konzept junge Designerinnen mit innovativen Ideen gewinnen. Sollte dennoch einmal nichts Passendes dabei sein, ist Cosmopolka gerne behilflich, die eigenen Ideen vom Traumkleid umzusetzen. Kostenlose Beratungstermine können jederzeit vereinbart werden. Öffnungszeiten: Mo & Do 12-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr und nach Vereinbarung. Calenberger Str. 13, 30169 Hannover. Kontakt: Tel. (0175) 106 77 87 oder magdalena@cosmopolka.com. Weitere Infos unter: www.cosmopolka.com.