Ticketverlosung: Heim auf der MS Loretta***

Der Weg nach Celle aufs Boot lohnt sich für diese unbedingt hörenswerte Band in jedem Fall. Heim spielen am Freitag, den 7. April, auf der MS Loretta. Drei Jungs aus irgendwelchen bayrischen Käffern zwischen Steuerrad und Ruder. Das ist schon fast zu schön, um wahr zu sein.

2015 brachten Mike, Flo und Denny ihre erste Platte heraus. Inzwischen sind sie bei Tapete Records gelandet und veröffentlichten im September letzten Jahres ihr neues Album mit dem so gar nicht bayrischen Titel „Palm Beach“. Kontraste sind wohl ihr Ding, denn Heim überzeugen durch eine intensive Mischung aus brutalem Lärm und melancholischem Rock. Straight-beckenschändende Drums, fuzzy, verspielt-bis-heavy Gitarren und ein treibend-harscher Bass. Das alles erinnert an Dinosaur Jr oder Built to Spill und ist doch so eigen. Deutschsprachige Gitarrenmusik für düstere Zeiten. Wundervoll eindringlich und live garantiert sehr laut.

7. April 2017

Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr

MS Loretta

Eintritt: 9 Euro AK

Also, nicht zögern, sondern bei unserem Gewinnspiel mitmachen! Das STADTKIND verlost 2×2 Karten für Heims Konzert. Einfach bis zum 5. April eine Mail unter dem Stichwort „Heim“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!

Foto: Christoph Harder