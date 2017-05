choreography 31

Internationaler Wettbewerb für Choreographie Hannover 2017

Europas wichtigste Plattform für den choreographischen Nachwuchs findet am 17. und 18. Juni in Hannover statt – und das bereits zum 31. Mal, erstmalig unter der Leitung von Nanine Linning. Junge Choreographen aus der ganzen Welt haben sich beim internationalen Wettbewerb der Ballett Gesellschaft Hannover beworben. Diejenigen, die in die Auswahl gewählt wurden, haben die einmalige Gelegenheit, die eigenen Arbeiten öffentlich im Theater am Aegi einer Fachjury zu präsentieren. Die Künstler können eine professionelle Bühnentechnik nutzen und finden zudem ein Forum zum Meinungsaustausch untereinander und mit dem Publikum. Die Wahl der Choreographie-Themen und der Musik war freigestellt, die Dauer der Choreographie allerdings auf 5 bis 12 Minuten festgelegt. Eine hochkarätig besetzte Jury beurteilt die Arbeiten anhand von Kriterien wie der phantasievollen Nutzung von Raum und Zeit, der tänzerischen Verwirklichung einer Idee und deren Übertragung auf die Tänzer. Vergeben werden neben Geldpreisen fünf Produktionspreise und ein Stipendium.

17. & 18. Juni 2017

Theater am Aegi

Eintritt: 17,60 – 40,70 Euro



Weitere Infos und Tickets im Vorverkauf gibt es unter: www.ballettgesellschaft.de.