Hannoversches Kinofilmprojekt sucht Schauspieler und Unterstützer

Casting am 27. Mai 2017

Lust, mal vor der Kamera zu stehen und als Schauspielerin oder Schauspieler beim Filmdreh mitzuwirken? Hier ist sie, die große Chance!

Autor und Regisseur Hikmet Izgi sowie Kameramann Andreas Barthel von der independent entertainment GmbH („Los Veganeros 1 & 2“, „No Future war gestern!“) planen den Dreh eines Kinofilms mit dem Titel „Liebesbaum“. Das Drehbuch zum Drama wurde von Hikmet Izgi geschrieben und erzählt die Geschichte des Deutsch-Türken Hikmet (Alexander Johnston) und seiner Liebe zu Marla. Hikmet ist neu in der Stadt und verliebt sich spontan in die Hannoveranerin Marla. Doch die hat mit Vorurteilen zu kämpfen und lehnt Hikmet ab. Von Liebeskummer geplagt stürzt er sich in ein neues politisches Projekt, gründet eine Partei und lässt sich schließlich zur Wahl des Bürgermeisters aufstellen. Bei seiner Wahlkampfrede kreuzen sich ihre Wege erneut. Hat seine Liebe zu Marla doch noch Hoffnung?

In Izgis Film geht es nicht nur um eine unglückliche Liebe, Vorurteile und Enttäuschung, die Geschichte zeigt gleichzeitig, dass neue Perspektiven offen stehen, wenn man den Mut hat, weiterzumachen und für seine Überzeugung zu kämpfen.

„Der Liebesbaum“ spielt in Hannover, dementsprechend wird im Juli und August unter anderem in der Nordstadt und in Linden gedreht. Noch ist die weibliche Hauptrolle der Marla zu besetzen sowie zahlreiche Nebenrollen. Alle Infos zum Casting am 27. Mai 2017 sind nachzulesen unter www.der-liebesbaum.de und www.facebook.com/derLiebesbaum.

Am 11. Mai startete eine Crowdfunding-Kampagne für den Film. Wer das Filmteam bei ihrem Herzblut-Projekt unterstützen möchte, findet alle notwendigen Infos unter www.startnext.com/derliebesbaum.

Foto: Jörg Tegtmeyer