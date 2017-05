Koffer- und Fundstückauktion auf dem Flughafen Hannover

„Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“ heißt es am 3. Juni ab 10 Uhr in der Ankunftsebene im Terminal C am Hannover Airport. Bei der Koffer- und Fundstückauktion werden verschlossene Überraschungskoffer und verschiedene Gegenstände der Fundservices von TUIfly und des Flughafens versteigert. Darunter befinden sich immer wieder höchst interessante und hochwertige Dinge wie Motorsägen, Uhren, Feuerzeuge, Fotokameras, Elektronikspiele, Technikartikel und vieles mehr. Die Spannung ist groß, was der ersteigerte Koffer für seinen neuen Besitzer bereit hält: Schmuck, tolle Kleider, außergewöhnliche Souvenirs oder vielleicht doch nur Schmutzwäsche?

Start der Besichtigung der Auktionsgegenstände, darunter natürlich auch die verschlossenen Koffer, ist um 8 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden die Bieternummern ausgegeben. Die Einnahmen aus der Auktion werden für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

3. Juni 2017

Besichtigung: 8 Uhr/ Auktion: 10 Uhr

Terminal C/ Hannover Airport

Weitere Infos unter: www.hannover-airport.de/erlebnis