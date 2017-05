Ticketverlosung: Großes, orientalisches Sommerfest im Freizeitheim Döhren***

Die seit vielen Jahren in Hannover ansässige ägyptische Tänzerin und Lehrerin für orientalischen Tanz Nasra Eid-Habib lädt zum großen orientalischen Sommerfest ins Freizeitheim (FZH) Döhren ein. Am 20. Mai wird das Fest der orientalischen und ägytischen Folklore um 16 Uhr mit einem Basar eröffnet. Hier finden Tänzerinnen alles, was das Herz begehrt: Traumhafte Kostüme aus dem Orient, Musik, Schmuck und kulinarische Köstlichkeiten wie orientalisches Gebäck, Tee oder Falafel. Um 19.30 Uhr beginnt das abwechslungsreiche Showprogramm mit vielen Solo-Tänzerinnen und Gruppen. Als Gaststar wird Tänzerin Alya aus Marokko/Frankreich erwartet sowie die Ägyptische Folklore-Gruppe Welad El Balad. Der Abend klingt mit einer Orientalischen Disco aus.

Vom 19. bis 21. Mai werden begleitend verschiedene Tanz-Workshops im FZH Döhren angeboten.

20. Mai 2017

16 Uhr Basar

19.30 Uhr Folkloreshow

FZH Döhren

Eintritt: 20 Euro

Kartenvorverkauf: Nasra Eid-Habib, Tel. (0511) 87 35 65

Mehr Infos unter: www.best-of-orient.de



Das STADTKIND verlost 3×2 Tickets für diese besondere Best-of-Orient-Veranstaltung. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach bis zum 17. Mai 2017 eine Mail unter dem Stichwort „Orientalisches Sommerfest“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de. Viel Glück!