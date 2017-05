Ticketverlosung: Kazé Anime Nights – „Detektiv Conan: The Crimson Love Letter“***

Die Filmreihe Kazé Anime Nights zeigt ihren nächsten japanischen Actionkracher am 30. Mai im CinemaxX Hannover. Bereits wenige Wochen nach dem japanischen Kinostart kommt der 21. Anime-Spielfilm um Meisterdetektiv Conan nun in die deutschen Kinos.

In „Detektiv Conan: The Crimson Love Letter“ steht der Ermittler wieder vor einem großen Rätsel: Kann es möglich sein, dass die angebliche Verlobte seines Kollegen Heiji Hattori tatsächlich in den Bombenanschlag beim Sender Nichiuri TV verwickelt ist? Oder hatte der Anschlag doch einen terroristischen Hintergrund? Wie kann es Conan und seinem Kollegen Heiji nur gelingen, diesen mysteriösen Fall aufzuklären?

Seit 1994 erscheinen die international erfolgreichen Mangas um den jungen Helden Conan und gehören in Japan als preisgekrönte Comics längst zu den Klassikern. Dort ist der Detektiv sogar so beliebt, dass er als Werbeträger für die japanische Polizei eingesetzt wird.

Als Regisseur für den 21. Anime-Spielfilm um Detektiv Conan konnte erneut der versierte Kino- und TV-Filmemacher Kôbun Shizuno gewonnen werden. Im CinemaxX läuft der Film in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

30. Mai 2017

20 Uhr

CinemaxX Hannover

Eintritt: ab 12,90 Euro, VVK: www.cinemaxx.de

Wer sich diesen animierten Actionthriller nicht entgehen lassen will, sollte an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Das STADTKIND verlost 2×2 Tickets. Einfach bis zum 26. Mai eine Mail unter dem Stichwort „Detektiv Conan“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!