Seit 15 Jahren gibt es sie schon, die kleine Schatztruhe voller Lieblingskleidungsstücke für Frauen im Herzen Lindens: Der ey-Linda-Stammladen, der 2002 als eines der ersten Modegeschäfte in Linden-Mitte eröffnete, ist nur 35 Quadratmeter groß. Unverkennbares Merkmal sind die fröhlich-verrückte Schausfensterpuppe Linda und die Kleiderstange mit Schirm vor der Tür, an denen die neuesten fabulösen, romantisch-verspielten Teilchen in allen Farben und Mustern flattern. Vor zwei Jahren hat ey Linda mit dem „Schwesterherz“ eine jüngere Schwester bekommen – in deren größere Geschäftsräume die Kollektionen von Blutsgeschwister, das völlig irre Schuh-Label Irregular Choice und das ey-Linda-Outlet mit eingezogen sind.

Sarah Schröder (vielen Lindenern bekannt als Floristinnen-Azubi im Indigo) hatte schon immer ein Faible für ausgefallene Mode – und ein Händchen für das Kombinieren von entzückenden Outfits à la bohemian Villa Kunterbunt. Als sich die Möglichkeit bot, entschied sie sich spontan dazu, aus der Fahrschule in der Stephanusstraße 17 ein Bekleidungsgeschäft zu machen. Mit antiken Möbeln von sam nok und harmonisch-hübschen Ideen zauberte sie ein Mini-Elfenparadies, fuhr nach Paris zum Shoppen und startete richtig durch: Die Pariser Kollektion kam so gut an, dass sie fast alle zwei Wochen dorthin flitzte, um Nachschub zu besorgen – bis sie irgendwann auf die skandinavischen Labels wie Noa Noa und Cream stieß. 2009 entstand das ey-Linda-Outlet-Lädchen in der Dieckbornstraße, das dann im Jahr 2015 mit in das neueröffnete Schwesterherz in die Stephanusstraße 23 umzog. Hier gibt es neben den drei aktuellen Kollektionen von Sarahs absolutem Lieblingslabel Blutsgeschwister (in allen Größen von XS bis XL) auch die optisch passenden Arielle- bis Einhornschuhe aus London und im Zimmer zum Hof können Schnäppchensammlerinnen bis zu 90% reduzierte Teile von allen ey-Linda-Marken aus den vergangenen Saisons ergattern. In beiden Laden-Schwestern ist die Mode farblich sortiert und es gibt auch schlichtere Basics, sodass sich neben dem kunterbunten Jahrmarkt der Frühlingsgefühle und den retro-verliebten Teilchen auch etwas für die zeitlose Alltagsgarderobe finden lässt. Sarah mag die Bewegung in Richtung mehr Nachhaltigkeit und bemüht sich gleichgesinnt, etwas weniger einzukaufen: Nach Paris fährt sie nur noch auf dem Rückweg vom Sommerurlaub, bietet zunehmend faire Mode/Bio-Mode u.a. von Tranquillo, Mandala und Blutsgeschwister oder natürlich gegerbte Clogs von Grünbein sowie lokale Labels wie Die lieben Lieschen und Miamou an. Auf ihre sonnig-euphorische Art beraten sowohl die Ladeninhaberin (momentan im Mutterschutz) als auch ihr eingespieltes Team zwar sehr gerne, lassen die Kundinnen aber auch in Ruhe die Wohlfühlatmosphäre schnuppern und das Sortiment erstöbern. Fast wöchentlich werden auf der Webseite neue, von Sarah kombinierte Outfits an netten Freundinnen- und Mitarbeiterinnen-Models gezeigt – dadurch kann man sich Kombinationsmöglichkeiten viel besser vorstellen und, wenn man will, direkt im Onlineshop ordern. Noch schöner ist allerdings ein Shopping-Tag in Linden mit einem Käffchen zwischendurch und einem charmanten Ausflug in die beiden lieblich-witzigen Farbrausch-Wunderkugeln.

Anke Wittkopp

ey Linda

Stephanusstraße 17, 30449 Hannover

Tel. (0511) 9208655

ey Linda Schwesterherz

Stephanusstraße 23, 30449 Hannover

Tel. (0511) 54353532

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 11-14 Uhr und 15-18.30 Uhr, Sa 11-14 Uhr

www.eylinda.de