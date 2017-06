Lust auf Linden-Süd – Der Stadtteil feiert am Wochenende

Linden-Süd feiert am Samstag, den 17. Juni, wieder sein alljährliches, großes Stadtteilfest. Von 14 bis 22 Uhr wird wie gewohnt die Deisterstraße vom Allerweg bis zur Von-Alten-Allee autofrei sein – genug Platz also, um hoffentlich bei bestem Wetter Musik, Kunst und Kultur zu genießen, Politisches und Soziales zu diskutieren und sich um das eigene leibliche Wohl zu kümmern.



Vier Bühnen bieten den ganzen Tag lang Konzerte von Bands und Musikern wie Art Ec(h)o, Lieber Herr Meier, Guacamole Aqui, Jeremy Bro oder Kevin Rabemanisa. Eine extra Singer-/Songwriter-Bühne erwartet Christian Gust, Shaniqua und Paul Ulbricht als musikalische Gäste. Diverse DJs laden in die Fritz Kola Lounge zum Grooven ein.

Kids dürfen sich auf jede Menge Mitmachaktionen freuen. Das Programm reicht von Dampfkarussell, Minigolfbahn und Bungee-Springen über Torwand-Schießen und Skulpturen-Meißeln aus Ytongsteinen bis hin zu Kinderschminken sowie Spiel- und Maltischen.

Zahlreiche Einrichtungen und Initiativen aus dem Stadtteil stellen ihre Arbeit vor und regen zum Austausch an. Mit dabei der Integrationsbeirat Linden-Limmer zum Thema „Aufgaben und Herausforderungen rund um ein multikulturelles Zusammenleben im Stadtbezirk“, die Lebenshilfe mit „NORMAL in Linden“, die sich mit dem Thema „Inklusion“ befasst, und auch ökologische Themen wie „Nachhaltigkeit“ und „Autofreie Mobilität und Bewegung“ werden an diesem Tag aufgegriffen.



Natürlich werden auch Kunst und Mode nicht zu kurz kommen, schließlich haben sich in Linden-Süd im Laufe der Jahre so einige junge Designer und Künstler angesiedelt.

Das wird ein Fest!

17. Juni 2017

14-22 Uhr

Deisterstraße, Linden-Süd