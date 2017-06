Ticketverlosung: Kazé Anime Nights – „Fairy Tail: Dragon Cry“***

Auch im Sommer geht es weiter mit der Filmreihe Kazé Anime Nights. Am 27. Juni zeigt das CinemaxX Hannover das Manga-Abenteuer „Fairy Tail: Dragon Cry“. Nur wenige Wochen nach dem Kinostart in Japan wird der zweite Anime-Spielfilm aus der Saga um die Magiergilde „Fairy Tail“ bundesweit in zahlreichen Kinos laufen. Für die Vorstellung in Hannover gibt es 2×2 Karten zu gewinnen.

Die talentierte Magierin Lucy, ihr hitzköpfiger bester Freund Natsu und dessen fliegende blaue Katze Happy aus dem „Fairy Tail“-Universum Earthland sind in Japan mindestens genauso beliebt wie Harry Potter, Ron und Hermine. Die Fantasy-Geschichten um die drei Helden gehören zu den beliebtesten Manga-Reihen Japans und wurden 2009 sogar mit dem Kodansha-Mangapreis ausgezeichnet. In ihrem actionreichen Abenteuer geht es um nicht weniger als die Rettung der Welt. Die Magier sind in Aufruhr. Einer der wichtigsten magischen Gegenstände, der „Dragon Cry“, wurde gestohlen. Ausgerechnet der Verräter Zash hat dieses mächtige Artefakt, mit dem man die ganze Welt zerstören könnte, aus dem Tempel des Königreichs Fiore entwendet und an Animus, den König des Reiches Stella, übergeben. Keine Frage, die Gilde „Fairy Tail“ macht sich auf, um den wertvollen Gegenstand zurückzuholen.

27. Juni 2017

20 Uhr

CinemaxX Hannover

Eintritt: ab 12,90 Euro, VVK: www.cinemaxx.de

Macht mit beim Gewinnspiel! Das STADTKIND verlost 2×2 Tickets. Einfach bis zum 22. Juni eine Mail unter dem Stichwort „Fairy Tail: Dragon Cry“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!