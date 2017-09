Ticketverlosung: Kazé Anime Nights – „A Silent Voice“***

In diesem Monat geht es in der Kazé Anime Night im CinemaxX einmal nicht um fantastische Wesen und mystische Geheimnisse. Diesmal stehen sehr weltliche Probleme im Vordergrund: Mobbing in der Schule, Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung und Cybermobbing. Am 26. September um 20 Uhr erwartet Anime-Fans der berührende und hervorragend animierte Film „A Silent Voice“, basierend auf der gleichnamigen Manga-Serie von Yoshitoki Oima.

Shoko hat es nicht leicht in der Schule. Die Sechstklässlerin ist gehörlos, und obwohl sich das süße Mädchen alle Mühe gibt, Freunde zu finden, wird sie gehänselt. Ihr größter Peiniger ist Shoya, der sie veralbert, ihr die Hörgeräte aus den Ohren reißt und andere Mitschüler gegen sie aufstachelt. Eine Zeit lang hält Shoko alles aus. Aber dann meldet sie sich krank und wechselt schließlich die Schule. Nachdem Shoya vom Lehrer für sein Verhalten abgemahnt wurde, gehört er plötzlich selbst zu denjenigen, die gemobbt werden. Shoya erkennt, was er Shoko angetan hat – und bereut seine Taten. Verzweifelt denkt er darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Doch seine Mutter schreitet ein. Einige Jahre später trifft Shoya erneut auf Shoko. Dieses Mal bittet er sie um ihre Freundschaft. Doch Shoko schreckt zurück. Wie kann er ihr Vertrauen nur zurückgewinnen?

„A Silent Voice“ ist der dritte Film der Regisseurin Naoko Yamada und wurde für die Auszeichnung als „Bester Animationsfilm 2016“ für den Japan Academy Prize nominiert.

Gezeigt wird der Film in der deutschen Fassung und in einer Fassung mit Untertiteln für Hörgeschädigte.

26. September 2017

20 Uhr

CinemaxX Hannover

Eintritt: ab 12,90 Euro, VVK: www.cinemaxx.de

Das STADTKIND verlost 2×2 Tickets für diesen poetischen Anime-Film. Einfach bis zum 22. September eine Mail unter dem Stichwort „A Silent Voice“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!