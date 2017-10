Das Stadtkind und die sieben Todsünden …

Liebe Stadtkinder!



Hochmut, Geiz, Wollust, Jähzorn, Völlerei, Neid, Faulheit …

Die sieben Todsünden, das Stadtkind und die katholische Kirche? Auf den ersten Blick eine seltsame Paarung. Und auch auf den zweiten Blick. Wir haben so unsere Vorbehalte gegenüber totalitären Systemen, und die katholische Kirche mit ihren Dogmen und ihrer Hierarchie hat leider viele Merkmale solcher Konstruktionen. Entweder … oder. So funktioniert‘s. Entweder ein „gottesfürchtiges“ Leben samt Reue angesichts begangener Sünden, Beichte und Buße, dann wartet vielleicht das Himmelreich. Oder man lässt es richtig krachen, dann geht’s hinab in die Hölle zum Tanz mit dem Teufel. Wovor man sich bestenfalls fürchten sollte, denn angenehm ist diese Variante natürlich nicht. Andere Religionen „arbeiten“ ganz ähnlich. Belohnung, wenn man im Sinne der Lehre handelt, Bestrafung, wenn man gegen die Regeln verstößt. Aber: Angst macht unfrei. Und Angst ist gefährlich …

Wir haben uns überlegt, angesichts der neuen Besorgnis oder Angst in Deutschland, dass es sich vielleicht lohnt, mal nach der Liste der Todsünden in loser Folge in dieser und kommenden Ausgaben über unsere Gesellschaft nachzudenken und sie an manchen Stellen kritisch zu hinterfragen.

