Neu in der Stadt im November

Lecker, frisch und inklusiv

Die Hannoverschen Werkstätten eröffnen neue Kantine

„Inklusiv genießen“ ist das Motto der Gastronomie der Hannoversche Werkstätten – seit Mitte September kommen nun auch Menschen im Gewerbegebiet Lahe in den inklusiven Genuss. Dort haben die Werkstätten ihre neue Kantine eröffnet. Und die kommt gerade recht, denn die Auswahl an Lokalen im Gewerbegebiet war in den letzten Jahren eher begrenzt. Jetzt stehen raffiniert belegte Brötchen und Brote, Obstsalate, eine frische Salatbar und ein umfangreicher Mittagstisch zur Wahl, das Team der Hannoverschen Werkstätten steht darüber hinaus auch für eine individuelle Seminarbewirtung der umliegenden Firmen zur Verfügung. Die Hannoversche Werkstätten gem. GmbH ist Träger von Einrichtungen für berufliche und soziale Teilhabe in der Region Hannover, ihr Ziel ist es, Möglichkeiten zu schaffen, damit Menschen mit Behinderung sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können. Gastronomie der Hannoversche Werkstätten findet sich auch im Haus der Region, in der Ärztekammer Niedersachsen, im Gewerbegebiet Emil-Meyer-Straße Hainholz und mit dem anna leine in der VHS am Hohen Ufer. Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:30-14 Uhr, Mittagstisch: Mo-Do 12-14 Uhr, Fr 12-13:30 Uhr. Rotenburger Str. 20, 30569 Hannover. Mehr Infos unter: www.hw-hannover.de.

Opulenta Hannover

XXL-Mode für Frauen

Schon lange geplant, jetzt endlich realisiert: Die Opulenta Vertriebs GmbH wurde 2016 gegründet, um schicke, tragbare und bezahlbare Mode für Frauen bis Größe 60 und mehr (XXL) nicht nur an einem Ort sondern an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Veranstaltungen präsentieren zu können. Nachdem die Mode für Frauen mit Kurven bereits auf einigen schönen Schlossfesten bewundert und erstanden werden konnte, fand am 7. Oktober zum ersten Mal eine Veranstaltung in der Yogaschule „Der kleine Yogagarten“ in einem alten Bauernhaus in Hannover Buchholz statt, wo die schicken Modelle nun auch regelmäßig an die Frau gebracht werden. Das Sortiment umfasst sowohl festliche Mode wie auch Freizeitmode – originelle und trotzdem bezahlbare Modelle, die in Europa hergestellt wurden. Neben Kleidung vorwiegend aus Naturmaterialien werden auch passende Accessoires im schönen Ambiente vorgeführt. Am 18.11. und am 02.12. von 12-18 Uhr, im Großbuchholzer Kirchweg 70 (in der Yogaschule von Sonja Zernick-Förster). Kontakt: Tel. (0511) 70 81 46 75 und über www.opulenta-hannover.de, wo in Kürze auch die Termine für 2018 veröffentlicht werden.

ImRaum

Ein Raum, der auch dein Raum ist

Ein junges Projekt, das gerade in Linden gestartet ist: IMRAUM bietet Raum für Ideen, Projekte, Präsentationen und Veranstaltungen von Konzerten, Lesungen und Ausstellungen bis zu Workshops aller Art. Dem Team ist es wichtig, dass IMRAUM ein Ort ist, in dem man seine Ideen ausprobieren kann, sich verwirklichen kann – mit viel Platz für Austausch und Vielfalt. Bisher gibt es Angebote wie „Slow-Flow“ – Yoga in Zeitlupe (donnerstags 18 Uhr, Kosten 10-15 Euro), Hypnose, Massage, kleine Konzerte sowie einen kleinen Co-Working-Bereich, außerdem regelmäßige Formate wie Kino, das „Lese-Karussel – die Vorlese-Stunde“ (jeden 1. Sonntag im Monat, 17 Uhr, Eintritt frei), das Open-Stage-Konzept „Trau dich – deine kleine Bühne“ (jeden 2. Freitag im Monat, 19 Uhr, Eintritt frei), und den „Floormarkt“ – Musik und Flohmarkt (jeden 1. Samstag im Monat, 9-14 Uhr, Eintritt frei). Wer seine Talente und Ideen IMRAUM teilen möchte, geht einfach mal vorbei und macht mit… Aktuelle Informationen werden immer unter facebook.com/imraumhannover geteilt. Öffnungszeiten: 11-17 Uhr. Klewergarten 4, 30449 Hannover. Kontakt: Tel. 0176 57707935 oder Mail an jannes@abro-team.de.

ImWandel

Gesundheitsladen & Heilpraxis

Tonkas Welt besteht aus vielen Facetten, die sich in dem Ladengeschäft „ImWandel“ erstmals alle an einem Ort zusammenfinden: Als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Körpertherapeutin, wingwave©-Coach, Kräuterfachfrau, Ernährungs-, Gesundheits- und Lebensberaterin begleitet und unterstützt Tonka Wechsler ihre Klienten auf dem Weg des Wandels und der Veränderung. Auf ihrem eigenen Entwicklungsweg lernte sie, dass jedes körperliche Symptom und jede Krankheit auch eine seelische und geistige Dimension hat. Diesen ganzheitlichen Ansatz setzt sie in verschiedenen Praktiken von Körperarbeit, Energiearbeit, Massage und Meditation um. Außerdem gibt sie ihr Wissen in Kräuterwanderungen und -seminaren gerne weiter. Im Ladengeschäft selbst stehen Speiseöle und Würzöle aus der Öhlmühle Sollingen, basische Ernährungs- und Körperpflegeprodukte, Räucherwerk, Kosmetik, ökologische Trinkflaschen und vieles mehr zum Verkauf. Und wer sofort Lust auf gesunde Ernährung hat, der kann sich an vegetarischen und veganen Speisen, Suppen, Smoothies und Zauberdrinks aus Wildkräutern laben. Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-16 Uhr, Sa nur offen für Seminare und Workshops, Massagen und Behandlungen 9-21 Uhr nach Vereinbarung. Leinaustr. 3, 30451 Hannover/Linden. Kontakt: Tel. 0177 86 32 726 und tonkaswelt@gmx.de oder www.tonkaswelt.de.