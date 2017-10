Ticketverlosung: Autumn Moon Festival in Hameln***

Das Autumn Moon Festival ist schon etwas Besonderes: Fünf Venues, Lesungen, Workshops, Shows am Wegesrand und ein mittelalterlicher Halloweenmarkt, wo man von Gewürzen über Schmuck und Kunsthandwerk bis hin zu Likören fast alles bekommt. Vom 13. bis 15. Oktober lädt die Stadt Hameln wieder ein, vor herrlicher, geschichtsträchtiger Kulisse Musik zu genießen. Und zwar so ziemlich alles, was zwischen Mittelalterrock und EBM liegt. Das Line-up sieht in diesem Jahr für die Headliner-Position niemand Geringeres als die belgische Elektro-Legende Front 242 vor, die seit den Achtzigern den elektronischen Boden beackert, von dem viele Acts bis heute ernten. Außerdem wird mit Peter Heppner einer der markantesten Stimmen Deutschlands zu hören sein.

Das volle Line-up, ein Lageplan, Informationen zu Ticketpreisen und Impressionen der vorherigen zwei Jahre sind auf www.autumn-moon.de zu finden.

