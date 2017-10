Ticketverlosung: Grandbrothers in der Cumberlandschen Galerie***

Zeitgenössische Pianomusik trifft Electro.



Ihr Œuvre klingt so, als seien sie bei John Cage in die Schule gegangen: Profan betrachtet kommen Erol Sarp und Lukas Vogel aus Bochum. Die Stadt, die Herbert Grönemeyer einst inbrünstig besungen hat, ist eines der Zentren in Nordrhein-Westfalen. Man könnte auch sagen: Mehr Ruhrpott geht nicht. Dort also, im beschaulichen Bochum haben die beiden ihre Musik am Flügel eingespielt. Aus ihrem präparierten Instrument holen die Grandbrothers den heißesten Scheiß der Stunde heraus – kontemporäre, also zeitgenössische Klaviermusik, verstiegene Perkussionklänge und sinnliche Electronica-Sounds. Der Pianist Sarp ist ein gebürtiger Wuppertaler mit türkischen Wurzeln. Vogel wuchs in Zürich auf und sitzt an den Reglern, die mit dem Flügel verbunden sind und die eingebaute Mechanik steuern.

Bereits das Debütalbum der beiden, „Dilation“, wurde von Kritikern gelobt. Auf ihrem zweiten Longplayer „Open“ intensivieren sie ihr unverwechselbares Spiel, minimalistisch, rau, mit sprudelnder Energie und einfach abenteuerlich. „Irgendwo zwischen Klassik und Clubmusik und doch ganz woanders“, lautet der Kommentar des Veranstalters.

Die zwei Musiker sind zu Gast in der neuen Konzert- und DJ-Set-Reihe „Cumberlampe“, die das Schauspiel Hannover gemeinsam mit dem Lindener Club Feinkost Lampe organisiert. Präsentiert wird das Konzert von NDR Kultur Neo.

3. November 2017

Beginn 20 Uhr

Cumberland in der Cumberlandschen Galerie, Schauspielhaus



Foto: © Tonje Thilesen