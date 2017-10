Urban Invention – Spielend zum Erfolg

Amelie Künzler und Sandro Engel entwickeln kreative Ideen für mehr Spiel und Interaktion im Alltag. Mit ihren Projekten „ActiWait“ und „SisyFox“ schaffen sie auf spielerische Art ein positives Lebensgefühl.

Mit Urban Invention gestalten die beiden Innovatoren öffentliche Räume, um sie neu erlebbar zu machen. Städte wachsen und die Bevölkerungsdichte in den Städten nimmt ebenfalls stetig zu, es wird enger und damit funktionaler in den Metropolen, aber auch anonymer, unpersönlicher. Diese Entwicklung will das Urban-Invention-Team umkehren, den urbanen Raum quasi zurückerobern und ihn wieder bewusst erlebbar machen, ihn mit Spaß und Persönlichkeit füllen. Klingt gut! Und wie kann das funktionieren? Amelie und Sandro erklären: „Das Stichwort ist Gamification. Wir nehmen Spiel-Elemente und wenden sie in einem spielfremden Kontext an. Wie bei unserem ersten Projekt ‚ActiWait‘. Damit können Fußgänger die Wartezeit an einer Ampel mit einem Spiel überbrücken und mit den Menschen auf der anderen Straßenseite in Kontakt treten. Das trägt auch zur Sicherheit bei, weil weniger Leute bei rot über die Straße laufen.“

Auf die Idee zu ihrem ersten Unterfangen sind die zwei Spielfreunde tatsächlich beim Warten an der Ampel gekommen – und haben bei der Entwicklung festgestellt, dass es einen riesigen Bedarf in diesem Sektor gibt. Weitere Projekte entwickeln sie jetzt teils direkt auf Anfrage von Unternehmen. So wie ihr neuestes Projekt „SisyFox“, das wie folgt funktioniert: „SisyFox ist ein multidimensionales Spiel, das vor allem im medizinischen Kontext genutzt werden kann. Ziel ist es, einen Felsbrocken einen Berg hinauf zu rollen. Man steuert die Hauptfigur über das Bewegen eines Gymnastikballs – die Verbindung zwischen der realen und der virtuellen Welt. So werden Motorik, Gleichgewicht und Ausdauer geschult – optimal für Reha oder Physiotherapie. Der Spaß steht dabei immer im Vordergrund, das Training passiert quasi nebenbei.“

Derzeit konzentrieren Amelie und Sandro sich vor allem auf SisyFox, für das sie sogar ein eigenes Unternehmen gegründet haben, die Sisyfox GmbH, mit der sie sowohl die Weiterentwicklung von Soft- und Hardware als auch den Vertrieb organisieren. Dabei haben sie mit hannoverimpuls zusammengearbeitet und erinnern sich: „Die ersten Gespräche waren sehr positiv. Wir freuen uns darauf, mit der Unterstützung von hannoverimpuls jetzt auch in der Landeshauptstadt Fuß zu fassen und SisyFox hier weiter voran zu treiben. Dank der Prämierung beim hannoverimpuls-Wettbewerbs Plug & Work können wir im November mit der Sisyfox GmbH eigene Räume in Hannover beziehen.“

Nebenbei haben sie aber auch schon ein paar Ideen für neue Projekte, etwa im Bereich Musik, Datenverarbeitung, Entertainment und Smart Materials. Noch eine Erfahrung und ein Tipp der zwei Gründer für Gründungsinteressierte: „Plant Zeit für Behördengänge ein! Uns ist bei unseren eigenen Gründungen aufgefallen, dass diese Dinge oft länger dauern als angenommen. Damit dabei kein Frust entsteht, sollte man das also gleich beim eigenen Zeitmanagement beachten.“