Verlosung: 2x 1 Tisch auf der Hannover Wies’n***

Ab sofort muss niemand mehr nach München fahren, um bei einem Oktoberfest im originalen Format dabei zu sein. Hannover bekommt seine erste eigene „Wies’n“. An den Wochenenden, jeweils freitags und samstags (13./14., 20./21. und 27./28. Oktober), wird auf dem Gelände der Gilde Parkbühne gefeiert. Geboten wird die Atmosphäre, die ein typisches Original-Oktoberfest ausmacht: Live-Musik, zünftige Kost, alkoholfreie Getränke und eine Maß mit „Festbier“, das ausschließlich zur Hannover Wies’n von der Gilde Brauerei gebraut wird. Von allen Plätzen und aus jeder Richtung des Zeltes haben die Besucher eine sehr gute Sicht. Das Festzelt ist jeweils von 17 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Das Programm für alle Generationen steigt zwischen 18 und 23 Uhr.

Tickets für die Wies’n kosten zwischen 15 und 180 Euro. Alle Infos sind zu finden unter www.hannover-wiesn.de.

Das STADTKIND verlost zusammen mit Hannover Concerts 2x 1 Tisch für je zehn Personen am 13. Oktober 2017 in der „äußeren Schwemme“. Wer gewinnen möchte, schickt bis zum 9. Oktober eine Mail mit dem Betreff „Hannover Wies‘n“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de.