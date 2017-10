„Der Name ist Programm“, sagt Yvonne Wilm, die mit ihrem Mann Achim 2014 die WohnBar übernommen hat. Nach einem kompletten Umbau des Geschäfts und einer intensiven Überarbeitung des Konzepts haben die beiden Hannoveraner ein kleines Wohnzimmer für Jedermann mitten in der Stadt eröffnet. Kaffee und Kuchen, selbstgemachte Quiche, dazu ausgewählte Wohnaccessoires – der Laden vereint alles, was man zum Wohlfühlen braucht.

An der Ecke zur Osterstraße liegt die WohnBar sehr zentriert in der Röselerstraße 1. Die Atmosphäre ist warm und freundlich, überall liegen Kissen, das Angebot in den Regalen lädt zum Stöbern und zum längeren Verweilen ein. Gerade an den Wochenenden bleiben Besucher nach dem Frühstück gerne länger und schauen sich um. Der Laden teilt sich in zwei Bereiche, die durch einen halboffenen Raum miteinander verschmolzen sind. Beim Eintreten fällt der Blick zunächst auf ein Regal mit Wein, Dekorationsartikeln, handlichem Allerlei und Chutneys. Auf der Theke wird ausgewählte Feinkost präsentiert. In einer Vitrine warten verschiedene selbst gebackene Kuchen darauf, die Gäste zu verwöhnen. Der Restaurantbetrieb mit Barhockern, hohen Sitzbänken und Tischen aus dunkelbraunem Holz ist ein Ergebnis der Erneuerung und Erweiterung des alten Konzepts der WohnBar. Alles, was hier serviert wird, stammt vom Markt und wird direkt vor Ort frisch zubereitet. Besonders der Mittagstisch erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit. Eine Karte sucht man übrigens vergebens, die Angebote finden sich auf Tafeln an der Wand und unter dem Tresen, was den wohnlichen und zwanglosen Charakter unterstreicht. Fragen werden vom sehr freundlichen Personal gerne beantwortet.

Die Wohnaccessoires in einem kleineren, halboffenem Raum sind Yvonnes „Herzensangelegenheit“, wie sie selbst sagt. Die teilweise nur als Unikat vorhandenen Designerstücke stammen aus kleineren Manufakturen. Salze aus Portugal, Postkarten, liebevoll verzierte Notizbücher sowie Seifen, all das und viel mehr wird farblich harmonisch aufeinander abgestimmt im hinteren Raum der WohnBar präsentiert. Yvonne legt großen Wert darauf, kleinere Läden und Designer zu unterstützen. Keine nüchternen Gebrauchsgegenstände, es geht um ein bisschen Luxus, um eigens von Yvonne ausgewählte Lieblingsstücke. Großer Nachfrage erfreuen sich beispielsweise die „Ein-Wort-Poster“ des bayrischen Künstlers Claus Peter, die es demnächst auch als Tassen und Postkarten zu erwerben gibt. Die Wohnaccessoires sind das ganze Jahr über erhältlich, zur Weihnachtszeit ergänzt Weihnachtsschmuck von schön bis skurril das Angebot. Nicht alle ausgestellten Objekte sind übrigens käuflich zu erwerben. Manche stammen aus der Sammlung der Geschäftsführerin und tragen nur zum Charme des Ambientes bei.

Die wohnliche Atmosphäre kommt sehr gut an. Yvonne und Achim freuen sich besonders zur Mittagszeit über viele Stammgäste, die in der WohnBar kurz abschalten. Im hinteren, ruhigen Bereich treffen sich inzwischen häufig Lerngruppen. Die WohnBar ist ein unprätentiöser Raum voller Leichtigkeit und Lebensfreude. Das Publikum ist bunt gemischt, Studierende kommen nach der Uni vorbei, um kurz etwas zu essen, ehe es an die nächste Hausarbeit geht, ältere Damen und Herren genießen hier Kaffee und Kuchen – sie alle kommen, meistens um noch ein bisschen länger zu bleiben.

Leonie Gratzel

Röselerstraße 1

30159 Hannover

0511 – 20 30 09 86

info@wohnenundbar.de

www.wohnenundbar.de

Facebook: facebook.com/WohnBar-Hannover

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo bis Fr 8 – 18 Uhr, Sa 10 – 17 Uhr