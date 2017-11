360°-Panorama „Amazonien“ von Yadegar Asisi am Zoo Hannover

Am 18. November 2017 wurde die Eröffnung des ersten Naturpanoramas des Berliner Künstlers Yadegar Asisi in Norddeutschland am Erlebnis-Zoo Hannover gefeiert. Das 32 Meter hohe und 110 Meter umfassende 360°-Panoramabild lässt die Besucher in die faszinierende Welt des brasilianischen Regenwaldes eintauchen. Riesige Bäume, Ameisen, Schmetterlinge, Nasenbären, Gürteltiere, exotische Vögel oder Brüllaffen, dazu eine Geräuschkulisse, kombiniert mit Kompositionen von Eric Babak, die unmittelbar in die Tiefen des tropischen Grüns entführen. Mit „Amazonien“ hat Asisi einen hyperrealistischen Kunstraum geschaffen, der die unterschiedlichsten Vegetationsformen des Amazonasbeckens und sein komplexes Ökosystem künstlerisch verdichtet vorstellt.

Ein interessantes Kurzporträt über den Fotografen Yadegar Asisi ist als Beitrag des Kulturjournals vom NDR online zu sehen. Es beschreibt den Werdegang des Berliner Künstlers und sein neuestes monumentales Werk, das nicht nur die unglaubliche Artenvielfalt des Regenwalds erlebbar macht, sondern zugleich für bedrohte Naturräume und Artenschutz begeistern kann.



Der Bericht „Asisi: Ein Regenwald in Hannover“ ist unter dem folgenden Link zu sehen: www.ndr.de/fernsehen/sendungen/kulturjournal/Asisi-Ein-Regenwald-in-Hannover,kulturjournal5722.html



