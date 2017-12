Ticketverlosung: Fantastical „Der Fluch des Drachen“ im Theater am Aegi***

Was passiert, wenn man die musikalische Wucht eines Musicals und die Dramatik einer aufregenden Fantasy-Story aufeinanderprallen lässt? Richtig, es entsteht etwas Neues, etwas Großes: Das Fantastical!

„Der Fluch des Drachen – das Fantastical“ geht live on Tour und wird am 7. Dezember um 20 Uhr im Theater am Aegi seine Premiere feiern. Die neueste Fantasygeschichte von Bestseller-Autor Markus Heitz kommt auf die Bühne und wird musikalisch untermalt von den Ikonen der Mittelaltermusik Corvus Corax. Das Publikum erlebt die spannenden Abenteuer des Schmieds Adamas zwischen Liebe und Verrat, Kampf und Intrigen, Macht und Magie – eine Reise, auf der er sich schließlich dem Fluch des Drachen stellen muss …

Eine hervorragende Live-Besetzung verspricht ein bleibendes Erlebnis. Die Hauptrolle übernimmt Marcus Gorstein, bekannt aus den Musicals „Jesus Christ Superstar“ oder „ABBA Fever“, außerdem sind Ji-In Cho („Become One“, „Krypteria“, „And then she came“) und Maxi Kerber („Die Betties“) mit von der Partie. Erzähler der Geschichte ist der Schauspieler Johannes Steck, der in der Fantasy-Gemeinde kein Unbekannter ist, denn als Sprecher für Fantasy-Hörbücher hat er sich bereits einen Namen gemacht. Regie führt Felix Powroslo.

Corvus Corax wird unterstützt von befreundeten Musikerinnen und Musikern wie Faun, Alea von Saltatio Mortis und Holly von Letzte Instanz, denen es gelingt, mit ihrem Mix aus authentischer Mittelalter-Musik und Elementen der Popmusik einen mitreißenden Sound, zugeschnitten auf das Geschehen auf der Bühne, zu schaffen.

Das Fantasical „Der Fluch des Drachen“ wurde auch auf einem Album veröffentlicht, produziert von Ingo Politz, ehemals vom Produzenten-Team Valicon, und Marcus Gorstein.

Mehr Infos und Tickets unter: www.derfluchdesdrachen.de

7. Dezember 2017

20 Uhr

Theater am Aegi

Eintritt: 38,45-48,80 Euro

Das STADTKIND verlost 2×2 Tickets für das Mittelalter-Event im Aegi. Einfach bis zum 5. Dezember 2017 unter dem Stichwort „Der Fluch des Drachen“ eine Mail an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken und ein paar keltische Gottheiten des Glücks um Aufmerksamkeit bitten.